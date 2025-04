Dodaj ten składnik do kawy, a zadziała sto razy lepiej. Dietetyk zdradza prosty trik

Kawa to dla wielu z nas codzienny rytuał, ale czy wiesz, że wystarczy dodać do niej jeden, nieoczywisty składnik, by zyskać jeszcze więcej energii i poprawić koncentrację? Zobacz, co warto do niej dorzucić.

Picie kawy to dla wielu osób przyjemny rytuał i chwila relaksu w ciągu dnia. Dla innych to po prostu szybki sposób na obudzenie się i zastrzyk energii. Kawa cieszy się ogromną popularnością na całym świecie – lubi ją naprawdę wiele osób. Można ją podawać na różne sposoby: czarną, z mlekiem, z pianką, na zimno czy z dodatkiem różnych przypraw. Te ostatnie nie tylko sprawiają, że jest ona jeszcze smaczniejsza, ale też lepiej działa na nasz organizm. Nietypowy dodatek do kawy Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu wymienił kilka dodatków, dzięki którym kawa stanie się jeszcze zdrowsza. Wśród nich znalazł się dość nietypowy składnik. Chodzi o żeń-szeń. Energetyzującym, wartym wypróbowania połączeniem jest kawa z ekstraktem z żeń-szenia, który można nabyć w formie proszku. Literatura fachowa dowodzi, że żeń-szeń zmniejsza uczucie zmęczenia i zwiększa sprawność intelektualną – wyjaśnił ekspert. Jak przekonuje dietetyk, można więc powiedzieć, że żeń-szeń w pewnym stopniu potęguje działanie kawy. Żeby uzyskać najlepszy efekt, żęń-szeń powinien być stosowany przez dłuższy czas, a nie jednorazowo. Żeń-szeń (suchy korzeń) można przyjmować w ilości od 0,5 g do 2 g dziennie, z kolei dobowa dawka standaryzowanego ekstraktu to 200 mg. Jakie jeszcze właściwości ma żeń-szeń? Żeń-szeń to roślina znana ze swoich cennych właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim wspomaga odporność organizmu i dodaje energii, dlatego często jest stosowany w stanach zmęczenia i osłabienia. Uważa się też, że poprawia koncentrację, pamięć oraz zdolności poznawcze. Co więcej, żeń-szeń może wspierać organizm w walce ze stresem i wpływać korzystnie na nastrój. Żeń-szeń działa również jako silny przeciwutleniacz, co oznacza, że może spowalniać procesy starzenia się komórek i chronić organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dodatkowo, niektóre badania sugerują, że wpływa pozytywnie na libido i ogólną witalność. Czytaj też:

