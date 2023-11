Co zamiast ziemniaków na obiad? Smaczne zamienniki, od których się chudnie

Ziemniaki bardzo często pojawiają się na naszych talerzach. Nadal najchętniej spożywamy je w tradycyjnej gotowanej wersji, ugniecione z odrobiną masła i posypane koperkiem. Uwielbiamy również frytki, placki ziemniaczane, kluski i kopytka. Mimo że ziemniaki wcale nie są tak kaloryczne, jak mogłoby się wydawać, warto poszukać w kuchni innych wariantów i smaków.

Czy od ziemniaków się tyje?

Porównanie kaloryczności ziemniaka do takich warzyw jak kalafior czy brokuł wypada niekorzystnie dla tego pierwszego. Średnia obiadowa porcja ziemniaków to około 150 kcal – wcale nie tak dużo, tym bardziej, że jest mocno sycąca. Poza tym to warzywo zawiera błonnik pokarmowy, który poprawia perystaltykę jelit, pobudza metabolizm, ułatwiając trawienie, a tym samym walkę z dodatkowymi kilogramami. Nie do końca prawdziwy jest mit, że ziemniaki tuczą. Zawierają one „oporną skrobię”, która poprawia metabolizm, ponieważ korzystnie wpływa na florę jelitową. Trzeba jednak pamiętać, że gotowane ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny (IG) – ponad 70. Oznacza to, że po ich zjedzeniu bardzo szybko uwalniana jest glukoza, co prowadzi do wahań poziomu cukru we krwi, jest to niekorzystne szczególnie dla osób z insulinoopornością i cukrzycą. Osoby, które się odchudzają, nie powinny jeść ziemniaków codziennie. Warto poeksperymentować z innymi dodatkami.

Czym zastąpić ziemniaki?

Pojawia się coraz więcej propozycji dodatków, które zastępują ziemniaki. Są równie sycące, smaczne i jednocześnie lepsze dla układu trawiennego i metabolizmu. Najlepiej wybierać te o niskim indeksie glikemicznym, ponieważ wysoki IG przyczynia się do szybkiego wzrostu cukru we krwi, powodując wyrzut insuliny. Osoby, które chcą zrzucić dodatkowe kilogramy, powinny szukać dodatków o dużej zawartości błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę jelit. Ważne, aby sugerować się nie tylko kalorycznością, ale także zawartością składników odżywczych i witamin.

Zamienniki ziemniaków w wersji fit:

kasza kuskus (55 kcal na jedną porcję),

(55 kcal na jedną porcję), kasza bulgur (169 kcal na jedną porcję),

(169 kcal na jedną porcję), kasza jęczmienna (170 kcal na jedną porcję),

(170 kcal na jedną porcję), kasza jaglana (171 kcal na jedną porcję),

(171 kcal na jedną porcję), makaron razowy (210 kcal na jedną porcję),

(210 kcal na jedną porcję), ryż (165 kcal na jedną porcję),

(165 kcal na jedną porcję), puree z kalafiora (100 kcal na jedną porcję),

(100 kcal na jedną porcję), puree z selera (80 kcal na jedną porcję),

(80 kcal na jedną porcję), puree z dyni (105 kcal na jedną porcję),

(105 kcal na jedną porcję), soczewica (105 kcal na jedną porcję).

Co zamiast ziemniaków do mięsa?

Ciekawą alternatywą dla ziemniaka jest topinambur, o charakterystycznym lekko orzechowym smaku. Polecany jest jako zamiennik ziemniaka dla diabetyków. Do mięsa można również przygotować kopytka z cukinii, a do nich ziołowy dip. Ze schabowym lub karkówką świetnie będzie komponować się puree z kalafiora, marchewki lub dyni. W roli zamienników ziemniaków sprawdzą się zapiekane warzywa, np. bataty, bakłażan, fasolka szparagowa. Z mięsem dobrze smakuje ryż (można dodać do niego kawałki warzyw) czy różne kasze, które można przyprawić w zależności od upodobań. Dobrą i mało kaloryczną alternatywą będą frytki z selera lub marchewki.

