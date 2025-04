Polacy popełniają ten błąd na potęgę, robiąc kotlety. Unikaj go, bo szkodzisz zdrowiu

Przygotowywanie schabowych, a także różnych wariacji na ich temat zwykle rozpoczyna się od „rozbijania” mięsa. Właśnie tę czynność wzięła „pod lupę” Katarzyna Bosacka. W jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w sieci dziennikarka zwróciła uwagę na fakt, że podczas „tłuczenia” kotletów Polacy popełniają nagminnie pewien błąd. W efekcie sami sobie szkodzą i narażają się na poważne konsekwencje zdrowotne. Dlaczego? O odpowiedź na postawione pytanie poprosiła dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandrę Rutkowską. Słowa ekspertki szokują.

Czego nie robić podczas „rozbijania” kotletów?

Spora część Polaków używa folii spożywczej podczas przygotowywania schabowych. Kładzie ją na mięso. W efekcie nie przykleja się ono do tłuczka i znacznie łatwiej je „rozbić”. Przywołane rozwiązanie uchodzi za szybkie, proste i wygodne. Osoby, które z niego korzystają popełniają jednak bardzo poważny błąd i szkodzą zdrowiu, choć zwykle nie zdają sobie z tego sprawy.

Gdy przykrywamy kotlety folią spożywczą i zaczynamy je „tłuc” dochodzi do uwolnienia cząsteczek mikroplastiku, które przenikają do produktu spożywczego, a wraz z nim trafiają do organizmu. Kumulują się w tkankach i narządach, zaburzając ich funkcjonowanie, między innymi w mózgu, wątrobie, nerkach czy naczyniach krwionośnych. Ich obecność wywołuje przewlekły stan zapalny. Ten z kolei zwiększa ryzyko wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, udar mózgu. Dlatego dr Aleksandra Rutkowska radzi, by zrezygnować z używania folii i plastikowych desek do krojenia.

Wiem, że pojawią się komentarze na temat bezpieczeństwa i usuwania bakterii z drewnianej deski [...] Proszę mi wierzyć [...] badania naukowe pokazują, że usuwanie bakterii jest dużo prostsze niż usuwanie plastiku z produktu spożywczego i z naszego organizmu – podkreśla specjalistka.

Dobrym zamiennikiem folii spożywczej jest między innymi bawełniana ściereczka. Można też przykryć mięso papierem do pieczenia. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na jego skład. Ważne, by sięgać po wyrób, który nie jest powleczony żadnymi dodatkowymi substancjami.

O czym jeszcze pamiętać podczas robienia kotletów?

Dr Aleksandra Rutkowska nie zaleca smażenia kotletów na patelniach z nieprzywierającą powłoką. One również mogą uwalniać substancje szkodliwe dla organizmu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, zdaniem specjalistki, jest używanie naczyń żeliwnych lub stalowych podczas obróbki termicznej mięsa. „Dzięki temu będziemy mieli zdrowy produkt [...] który będzie zawierał tylko składniki odżywcze” – podsumowuje ekspertka.

