Świąteczne ciasta na ostatnią chwilę. Sprawdzone pomysły

Tradycyjne makowce, serniki czy pierniki wymagają nakładu pracy i czasu. Co zrobić, jeśli nie zdążyłeś ani upiec, ani kupić żadnego ciasta? Skorzystaj z pomysłów na świąteczne ciasta last minut. To nie może się nie udać.

Może nie będą to typowe tradycyjne ciasta, ale przecież nikt nie powiedział, że nie można pozwolić sobie na pewne odstępstwa. Pewne, bo jednak nasze propozycje mają świąteczny charakter. Szybkie wypieki z ciasta francuskiego Jeśli masz w lodówce ciasto francuskie – jesteś uratowany. Ciasto francuskie możesz wykorzystać na wiele sposobów, także do zrobienia bożonarodzeniowych słodkości. Możliwości są wręcz nieograniczone. Trudno, aby coś tu się nie udało. Po prostu trzymaj się instrukcji dotyczącej czasu pieczenia i temperatury piekarnika podanych na opakowaniu. Co można zrobić z ciasta francuskiego na świąteczny stół? Makowiec na cieście francuskim. Można tu wykorzystać gotową masę makową. Nasza propozycja: posmaruj ciasto masą makową i zwiń w rulon. Aby ciasto dobrze upiekło się w środku, możesz rulon ponacinać.

Cynamonki z ciasta francuskiego. Ciasto francuskie posmaruj roztopionym masłem i posyp cukrem wymieszanym z cynamonem. Zawiń w rulon i pokrój w plasterki. Cynamonowe ślimaczki piecz ułożone na płasko w piekarniku.

Orzechowe ciasteczka z ciasta francuskiego. Ciasto francuskie podziel na kwadraty. Posiekaj dowolne orzechy i wymieszaj je z odrobiną miodu. Orzechowe nadzienie nakładaj na kwadraty i składaj je w trójkąty, zlepiając na bokach.

Jabłkowe koperty z cynamonem. Kawałki jabłek obtocz cukrem i cynamonem. Zawijaj w ciasto francuskie. Szybkie babeczki i ciasta jogurtowe Ciasta jogurtowe to najprostsze z ciast. Wystarczy, że masz w domu podstawowe składniki i jogurt lub maślankę. Aby nadać im świątecznego akcentu, wykorzystaj do ich zrobienia śliwki (mogą być mrożone) obtoczone w cukrze i cynamonie, albo jabłka z dodatkiem miodu i orzechów. Możesz wykorzystać nasz przepis na ciasto jogurtowe ze śliwkami. Możesz też zrobić najprostsze na świecie muffiny jogurtowe – aby je zrobić, nie potrzebujesz nawet miksera, nie trzeba też ważyć składników. Aby miały bożonarodzeniowy charakter, dodaj do ciasta przyprawę piernikową i udekoruj babeczki rozpuszczoną czekoladą z dodatkiem skórki pomarańczowej. Sprawdzony przepis na proste babeczki jogurtowe. Czytaj też:

