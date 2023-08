Szybkie ciasto ze śliwkami. Będzie gotowe w niecałą godzinę

Miękkie, puszyste i pełne aromatycznych śliwek. Przepisu na to ciasto warto zachować i wykorzystywać zawsze, kiedy nie masz czasu na pracochłonne wypieki. Jedyny minus tego ciasta jest taki, że... znika bardzo szybko.

Szybkie ciasto ze śliwkami – jak je zrobić?

Ciasta jogurtowe to jedne z najprostszych ciast. Dodatek jogurtu sprawia, że są wyjątkowo delikatne. Ważna jest tu jedynie odrobina cierpliwości na początku – chodzi o to, aby kilka minut ubijać jajka (całe jajka, nie trzeba rozdzielać białek od żółtek) do momentu aż cukier całkowicie się rozpuści (wystarczy użyć do tego miksera lub blendera z nakładką do ubijania). Masa jajeczna po kilku minutach zrobi się bardzo jasna i puszysta i wtedy już tylko wystarczy dodać resztę składników i krótko wymieszać. Do ciasta można dodać dowolne śliwki, chociaż naszym zdaniem najlepiej sprawdzą się węgierki. Do ciasta według tego przepisu możesz dodać także inne owoce.

Jeśli chcesz, ciasto możesz także posypać kruszonką. Jak zrobić kruszonkę? Najprościej zastosować proporcje 2:1:1. Czyli np. 100 g mąki, 50 g cukru i 50 g masła. Składniki wystarczy wymieszać, krótko schłodzić w lodówce i posypać kruszonką ciasto przed pieczeniem.

Przepis: Ciasto ze śliwkami Szybkie ciasto na bazie jogurtu z dodatkiem śliwek. Idealne do kawy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 20 śliwek

3 jajka

3/4 szklanki cukru

cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju Sposób przygotowania Ubij jajkaCałe jajka zmiksuj z cukrem na jasną i puszystą masę. Dodaj cukier waniliowy. Wymieszaj składnikiMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Śliwki przekrój na połówki, usuń pestki. Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż śliwki (skórką do dołu). Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

Jak podawać ciasto ze śliwkami?

Śliwkowe ciasto możesz posypać cukrem pudrem, udekorować lukrem albo posypać wiórkami gorzkiej czekolady. My szczególnie polecamy podawać to ciasto w wersji na ciepło z gałką lodów waniliowych. Ciasto śliwkowe idealnie nadaje się na przyjęcia, bo z doświadczenia wiemy, że smakuje praktycznie każdemu.

