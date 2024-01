Co zrobić, żeby panierka nie odklejała się od kotleta schabowego? Trik mojej mamy zawsze działa

Kotlet schabowy to flagowe polskie danie. Często gości na wielu stołach w niedzielę, razem z ziemniaczkami i mizerią. To właśnie chrupiąca panierka i soczyste wnętrze sprawiają, że kotlet schabowy jest tak smaczny. Zdarza się, że skórka od kotletów łatwo się odkleja. W prosty sposób można jednak temu zaradzić. Koniecznie sprawdźcie też, jaki kawałek mięsa wybrać na smaczne kotlety schabowe.

Co zrobić, żeby panierka nie odklejała się od kotleta schabowego?

Doskonały kotlet schabowy powinien być soczysty w środku, a jego panierka złocista i chrupiąca. Czasami jednak nie możemy w pełni cieszyć się smaczną panierką kotletów schabowych, ponieważ odkleja się podczas smażenia lub tuż po nim. Wtedy jest podziurawiona, a przez to danie wygląda też znacznie mniej estetycznie.

Istnieje prosty trik, który zdradziła mi kiedyś moja mama, na to, by panierka nie odklejała się od kotletów schabowych. Jest on niezwykle łatwy i szybki – wystarczy, że do rozkłóconych jajek dodacie szczyptę soli, szczyptę sody oraz odrobinę oleju. Następnie wszystko należy dokładnie wymieszać i panierować mięso tak, jak robicie to zwykle.

Dlaczego panierka odchodzi od kotletów schabowych?

Często powodem tego, że panierka odkleja się od kotleta schabowego jest fakt, że został pominięty pewien ważny krok podczas przygotowywania mięsa. Jeśli mięso nie jest dokładnie osuszone przed obtoczeniem w mące, jajku i bułce tartej, to panierka może nie przylegać dobrze i odpadać podczas smażenia.

Kolejnym czynnikiem może być użycie zbyt małej lub zbyt dużej ilości składników panierujących. Jeśli stosunek mąki, jajka i bułki tartej nie jest dobrze zbilansowany, panierka również może nie trzymać się mięsa.

Jak smażyć kotlety schabowe, żeby panierka nie odpadała?

Smażenie kotletów schabowych na niewystarczająco rozgrzanym oleju także może być przyczyną odpadania panierki. Musicie więc wrzucać kotlety na mocno rozgrzany tłuszcz. W przeciwnym razie będą go intensywnie chłonąć, a przez to panierka szybko zmięknie – konsekwencją tego będzie też jej odklejanie się. Dodatkowo takie kotlety będą również przywierały do patelni i szybciej się przypalały. Złym pomysłem jest przygotowanie dużej ilości kotletów, a dopiero później zabierania się za ich smażenie. Róbcie to na bieżąco.

Ważne jest również, żeby kotlety schabowe wrzucać na patelnię bezpośrednio po ich zapanierowaniu. Istotne jest także ostrożne obracanie kotletów podczas smażenia. Zbyt szybkie i częste robienie tego może spowodować oderwanie się panierki.

