Prosty przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą. Na samą myśl o niej cieknie mi ślinka

Ziemniaki są składnikiem, z którego można przygotować wiele pysznych dań. Mogą być gotowane, pieczone, smażone czy nawet duszone, przez co powstają różnorodne smaki i tekstury. Najpopularniejszą potrawą z nich są uwielbiane przez wiele osób placki ziemniaczane. Jeśli macie dość tych w klasycznej wersji – przygotujcie placki ziemniaczane z nietypowym dodatkiem – jeden dodatek potrafi je całkowicie odmienić. Ziemniaki można wykorzystać też do zrobienia domowych frytek z piekarnika, purée z dodatkiem masła i śmietany czy zupy krem z ziemniaków. Popularną potrawą, w której właśnie to warzywo odgrywa główną rolę, jest także zapiekanka ziemniaczana.

Przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą

Przepisów na zapiekankę ziemniaczaną jest naprawdę bardzo dużo. Podczas jej przygotowywania można śmiało eksperymentować z różnymi dodatkami, przez co jej smak za każdym razem może być inny. My proponujemy zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą – jest to świetny pomysł na obiad dla całej rodziny. Jest pożywna i bardzo sycąca.

Przepis: Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą Ta zapiekanka ziemniaczana to doskonała propozycja na naprawdę porządny obiad. Zniknie z talerzy w ciągu kilku chwil. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 150 g boczku wędzonego

100 g kiełbasy

1 jajko

2 łyżki stołowe masła

200 g sera żółtego

1 cebula

1 pomidor

1 kg ziemniaków

200 ml śmietany 18%

szczypta pieprzu i soli

1 ząbek czosnku

1 pęczek natki pietruszki Sposób przygotowania Przygotujcie ziemniakiNajpierw obierzcie i umyjcie ziemniaki, a następnie pokrójcie je w plastry (powinny mieć około pół centymetra). Zagotujcie wodę w garnku i posólcie, a na wrzątek wrzućcie ziemniaki i gotujcie przez około 10 minut. Na koniec odsączcie ziemniaki. Pokrójcie pozostałe składnikiPokrójcie boczek w dużą kostkę, a kiełbasę w plasterki. Obierzcie cebulę, posiekajcie w kostkę, a następnie podsmażcie na maśle razem z boczkiem i kiełbasą. Przeciśnijcie świeży czosnek przez praskę i dorzućcie do tej mieszanki. Całość doprawcie odrobiną soli i pieprzu. Zróbcie sos śmietanowo-serowyKolejny krok to przygotowanie sosu śmietanowo-serowego. Zetrzyjcie ser i rozbełtajcie jajko. Wlejcie do miseczki śmietanę i dodajcie wcześniej przygotowane składniki. Całość porządnie wymieszajcie. Upieczcie zapiekankę ziemniaczanąPosmarujcie naczynie do zapiekania masłem, a następnie wyłóżcie na dno ziemniaki. Kolejną warstwę powinna stanowić kiełbasa z boczkiem i cebulą. Całość zalejcie sosem śmietanowo-serowym. Zapiekankę wstawcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Całość pieczcie przez około 20-25 minut.

Jak zrobić zapiekankę ziemniaczaną? Porady

Podczas przygotowywania zapiekanki ziemniaczanej z kiełbasą możecie dodać do niej odrobinę gałki muszkatołowej – przyprawa ta będzie się idealnie komponować ze smakiem całej potrawy. Z kolei sos śmietanowo-serowy możecie zastąpić sosem beszamelowym – całość będzie smakować wtedy równie dobrze.

Do zapiekanki ziemniaczanej najlepiej wykorzystajcie słodką lub czerwoną cebulę. Postawcie też na sery, które łatwo się rozpuszczają – dobrze sprawdzi się na przykład gouda, ementaler, cheddar, ale też mozzarella. Wykorzystajcie do niej również swój ulubiony typ kiełbasy – odpowiednia będzie kiełbasa śląska, żywiecka, myśliwska, ale również kabanosy. Jeśli nie macie żadnej z nich w domu – opcjonalnie do tej potrawy możecie wykorzystać także parówki (ważne jest jednak, żeby były one dobrej jakości).

Inne pomysły na zapiekankę ziemniaczaną

Zapiekanka ziemniaczana to świetny „materiał” do kuchennych eksperymentów. Możecie zrobić ją na przeróżne sposoby. Zamiast kiełbasy możecie również postawić na mięso mielone. Z kolei wegetarianie mogą przyrządzić ją z samymi warzywami. Świetnie smakuje też z jajkiem i boczkiem.

Jej przygotowanie to doskonała okazja do przeglądu lodówki, ponieważ w tej potrawie mogą wylądować składniki, które pozostałyby niewykorzystane w waszej kuchni. Możecie dodać również paprykę, kukurydzę oraz suszone pomidory. Wspaniale smakuje też z pieczarkami, jednak pamiętajcie o tym, że grzyby trzeba najpierw podsmażyć (w ten sposób usuniecie z nich też nadmiar wody).

Czytaj też:

Dodaję to do pomidorowej zamiast makaronu i ryżu. Niektórzy są oburzeni, ale smakuje genialnieCzytaj też:

Jaki jest sekret obłędnie chrupiącego boczku? Mój tata zawsze stosuje ten trik i poleca innym