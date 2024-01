Odkryłam „nową” wersję naleśników. Długo nie wrócę do tradycyjnego przepisu

Naleśniki goszczą na polskich stołach bardzo często. Zresztą nie bez powodu. Można je przygotować na wiele różnych sposobów z łatwo dostępnych składników. Doskonale smakują zarówno w wersji wytrawnej, jak i słodkiej. Wariant, który chcę wam dzisiaj zaproponować łączy w sobie oba te aspekty.

Przepis: Naleśniki kawowe Ta wersja naleśników jest pyszna i lekko wytrawna. Tradycyjna receptura została wzbogacona o mniej oczywiste składniki: kawę i kakao. Kawowe naleśniki można podawać z różnymi dodatkami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 14 Składniki 200 g mąki pszennej

1 szklanka mleka

1 szklanka wody gazowanej

3 jajka

3 łyżeczki kawy rozpuszczanej

2 łyżeczki kakao

2 łyżki cukru

2 łyżki oleju roślinnego dobrej jakości

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówKawę zaparzcie w 125 ml wody. Ostudźcie napar. Mąkę przesiejcie przez sito, by pozbyć się ewentualnych grudek. Wyjmijcie jajka z lodówki, by zyskały temperaturę pokojową. Przygotowanie ciasta na naleśnikiWrzućcie sypkie składniki do miski. Wbijcie też jajka. Dodajcie mleko, wodę, kawę i olej. Zmiksujcie wszystkie składniki na gładką masę i odstawcie na 30 minut, by odpoczęła. Smażenie naleśnikówRozgrzejcie patelnię teflonową. Przed wlewaniem ciasta na patelnię, jeszcze raz je przemieszajcie. Nie musicie dodawać tłuszczu. Masa powinna pokryć całą powierzchnię patelni. Po około 50 sekundach przerzuć naleśnik na drugą stronę i smażcie do zarumienienia. Naleśniki powinny być jak najcieńsze.

Z czym podawać naleśniki kawowe?

Naleśniki kawowe mają lekko wytrawny smak. Świetnie komponują się jednak ze słodkimi dodatkami, na przykład serkiem mascarpone, twarożkiem polewą czekoladową albo owocami, na przykład malinami, bananami, borówkami amerykańskimi etc. Można również polać je odrobiną miodu lub syropu klonowego.

Naleśniki z kawowym nadzieniem

Smakosze kawy mogą również zdecydować się na tradycyjne naleśniki, ale z farszem kawowym. Do uzyskania smaku będziecie potrzebować ulubionej kawy. Wystarczy jedna łyżka. Kawę rozpuszczalną zalejcie jedną czwartą szklanki gorącej wody, a jeśli zamiast rozpuszczalnej kawy, sięgacie po tradycyjnie parzoną, to po zaparzeniu przecedźcie ją, by fusy nie dostały się do farszu. Oczywiście możecie też wykorzystać małą filiżankę kawy zaparzonej w ekspresie. Do przygotowania farszu wystarczy 300 gramów chudego twarogu, dwie łyżki miodu, szczypta cynamonu i ostudzona kawa. Przełóżcie serek do miski i rozgniećcie go widelcem. Masę doprawcie miodem i cynamonem, a potem połączcie z naparem kawowym. Składniki powinny utworzyć jednolitą masę.

Czytaj też:

Rozpustne naleśniki z makiem i wiśniami. To najlepsze naleśniki, jakie jadłamCzytaj też:

Dodaj ten nieoczywisty składnik do naleśników. Ciasto będzie pyszne, jak nigdy dotąd