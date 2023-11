Dodaj ten nieoczywisty składnik do naleśników. Ciasto będzie pyszne, jak nigdy dotąd

Ciasto naleśnikowe to prosty skład: jajka, mleko i mąka. Niektórzy część mleka zastępują gazowaną wodą mineralną, aby dodać ciastu puszystości, inni dodają odrobinę proszku do pieczenia. Nasz propozycja jest inna: dodaj masło do naleśników.

Po co dodawać masło do naleśników?

Chodzi o rozpuszczone masło, które należy dodać do ciasta naleśnikowego. Można przyjąć proporcję 2 łyżki masła na pół kilograma mąki. Wydaje się, że to niewiele, ale z pewnością poczujecie różnicę. Niektórzy dodają do ciasta na naleśniki odrobinę oleju – ten zabieg sprawia, że nie przywierają do patelni i lepiej się smażą. Tu masło ma jeszcze dodatkowe zadanie – świetnie podkręca smak naleśników i dodaje im delikatności.

Masło można dodać do naleśników, niezależnie od tego, czy przygotowujesz naleśniki na słodko, czy robisz wersję wytrawną i np. dodajesz do ciasta inne składniki (np. zioła). Masło zawsze wystąpi tu w roli idealnego nośnika smaku.

O czym pamiętać robiąc naleśniki?

Przepisów na naleśniki jest wiele, bo i naleśniki mogą być różne: wegańskie bez jajek i na bazie mleka roślinnego, bezglutenowe z dodatkiem jednej z bezglutenowych mąk, kakaowe z dodatkiem kakao, zielone ze szpinakiem czy różowe z dodatkiem buraczków. Tak naprawdę możliwości są wręcz nieograniczone. Niezależnie od tego, jakie naleśniki robisz, warto pamiętać o kilku prostych zasadach.

Przede wszystkim ciasto na naleśniki musi być idealnie gładkie, dlatego bardzo ważne jest rozmieszanie mąki tak, aby nie było żadnych grudek. Warto też dać ciastu naleśnikowemu odpocząć. Nie wylewaj go na patelnię od razu po zrobieniu, ale odstaw na 15-20 minut. Sukces przy smażeniu naleśników zależy też od patelni – musi to być dobra patelnia, do której naleśniki nie będą przywierać. Zasada jest tu prosta: im mniej tłuszczu do smażenia, tym lepiej. To dlatego przy smażeniu naleśników lepiej nie wylewać oleju czy masła klarowanego na patelnię, a smarować patelnię tłuszczem używając np. silikonowego pędzelka.

