Rozpustne naleśniki z makiem i wiśniami. To najlepsze naleśniki, jakie jadłam

Naleśniki z makiem i wiśniami zamówiłam na jednym ze stoisk na jarmarku w Szczecinie. Od razu zaintrygowało mnie to połączenie. Dostałam dość cieniutkie naleśniki, zawinięte jak krokiety z farszem z sera, maku i wiśni. Odgrzewane naleśniki miały chrupiącą i jak dla mnie ciut przesuszoną skórkę, jednak tak zachwycił mnie sam pomysł na połączenie smaków, że od razu w głowie wymyśliłam swoją wersję takich naleśników.

Jak zrobić naleśniki z makiem i wiśniami?

Przede wszystkim postanowiłam, że będą to rozpustne naleśniki, takie na święta, na zimowe, szare wieczory, na poprawę humoru i bez żadnego liczenia kalorii. Dlatego wykorzystałam do nich twarożek pełnotłusty, który kupuję na lokalnym bazarze, słodką śmietankę deserową, mrożone wiśnie, które zostały mi jeszcze z lata (mrożone wiśnie można kupić w marketach) i obowiązkowo chrupiące płatki migdałów prażone na suchej patelni.

Ja postanowiłam przede wszystkim rozdzielić składniki, które w jarmarkowym naleśniku były razem w farszu. I tak mak poszedł do ciasta, farsz jest z sera i śmietanki, a wiśnie są podane jako sos do polania. Największy mój zachwyt to mak w cieście naleśnikowym. Naleśniki w kropki wyglądają przepięknie, a podczas smażenia pachną, jakby w domu piekł się makowiec (na pewno będę częściej sypać mak do naleśników). Mój farsz to tylko trzy składniki: twarożek, śmietanka i wanilia. Nie dodawałam cukru ani do ciasta naleśnikowego, ani do farszu, ponieważ dla mnie sam tłusty ser i śmietana 36 proc. są wystarczająco słodkie same w sobie – ale tu możecie sami zdecydować, jeśli chcecie dosłodzić ser, możecie oczywiście to zrobić.

W przepisie cukier jest dodany jedynie do wiśni. Podgrzałam owoce w rondelku razem z cukrem, tak aby puściły sok, a cukier się rozpuścił. Odlałam nadmiar soku i zmiksowałam je na gładki sos (sok możecie wypić lub użyć do rozcieńczenia sosu, jeśli uznacie, że wyszedł za gęsty).

Takie naleśniki możecie zjeść na obiad, na słodkie śniadanie (np. w święta), mogą też być deserem. Jeśli zostaną wam same naleśniki z makiem – możecie je podać np. z powidłami śliwkowymi (też próbowałam tej wersji – jest rewelacyjna i oczywiście lżejsza, niż naleśniki z twarożkiem).

Przepis: Naleśniki z makiem i wiśniami Idealna na zimę i święta wersja tradycyjnych naleśników z serem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g mąki

250 ml mleka

250 ml wody

3 jajka

3 łyżki maku

2 łyżki oleju (np. rzepakowego)

szczypta soli

na farsz:

500 g twarogu pełnotłustego

300 g śmietanki 36%

łyżka ekstraktu waniliowego

na sos:

400 g mrożonych wiśni

2-3 łyżki cukru

do podania: prażone płatki migdałów

olej do smażenia Sposób przygotowania Zrób ciasto na naleśniki i przygotuj farsz Usmaż naleśniki i przygotuj sos wiśniowy Podaj naleśniki

