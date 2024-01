Przepis na to ciasto pomarańczowe zdradziła mi przyjaciółka. Rodzina nie może się od niego oderwać

Greckie ciasto pomarańczowe (portokalopita) nie należy do dietetycznych (100 gramów dostarcza około 325 kalorii), ale warto dla niego czasem „zgrzeszyć”. Smakuje obłędnie i w dodatku wspaniale wygląda. Naprawdę trudno mu się oprzeć. Może konkurować nawet z tradycyjnymi polskimi wypiekami, takimi jak szarlotka na kruchym cieście czy sernik. Przekonacie się o tym sami, gdy tylko go spróbujecie.

Przepis: Greckie ciasto pomarańczowe Ciasto pomarańczowe rodem z Krety urzeka smakiem i wyglądem. Musicie go spróbować. To idealny deser dla całej rodziny. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 12 Składniki 5 dużych jajek lub 6 mniejszych

250 ml oleju roślinnego

300 g cukru

1 łyżka esencji waniliowej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

300 g jogurtu naturalnego

4 pomarańcze

250 ml soku z pomarańczy

2 cytryny

500 g gotowego ciasta filo

1 łyżeczka mielonego cynamonu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta filoWyjmijcie ciasto filo z opakowania i rozłóżcie arkusze pojedynczo na blacie (lub innej płaskiej powierzchni). Pozostawcie je do całkowitego wyschnięcia (na około 20-30 minut) w temperaturze pokojowej. Przygotowanie składnikówPokruszcie ciasto filo na kawałki, ale niezbyt drobno. Połowę wysypcie na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pozostałą część przełóżcie do suchego naczynia. Obierzcie jedną pomarańczę ze skórki, włóżcie ją do garnka, zalejcie wodą (płyn powinien przykryć cały owoc) i gotujcie przez 20 minut. Gdy ostygnie, podzielcie ją na mniejsze kawałki. Nie wylewajcie wody po gotowaniu pomarańczy. Następnie umyjcie i sparzcie wrzątkiem pozostałe owoce cytrusowe, a następnie otrzyjcie je ze skórki (pomijając białą część, która jest gorzka). Przygotowanie syropuDo garnka z grubym dnem wsypcie 100 gramów cukru. Potem wlejcie wodę pozostałą po gotowaniu pomarańczy i sok pomarańczowy. Wrzućcie też 2-3 łyżeczki skórki pomarańczowej. Postawcie naczynie na kuchence i gotujcie, dopóki cukier zupełnie się nie rozpuści. Gdy tak się stanie, wyłączcie palnik i pozostawcie powstały syrop do wystygnięcia. Przygotowanie ciasta pomarańczowegoW mikserze ubijcie jajka z cukrem, proszkiem do pieczenia i esencją waniliową. Następnie dodajcie olej, jogurt, ćwiartki ugotowanej pomarańczy, a także skórkę otartą z cytrusów. Wszystkie składniki dokładnie wymieszajcie. Połowę powstałej masy wylejcie na pokruszone ciasto filo i delikatnie połączcie składniki. Wyrównajcie całość. Posypcie ją drugą partią ciasta filo i wylejcie na nie resztę masy. Delikatnie wymieszajcie składniki i wyrównajcie powierzchnię ciasta łyżką. Pieczenie ciastaWłóżcie ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 50 minut (aż się zazłoci). Jeszcze gorący wypiek polejcie zimnym syropem. Róbcie to stopniowo w pięciominutowych odstępach. Ciasto dość wolno chłonie płyn. Gotowe ciasto odstawcie na kilka godzin, by odpoczęło.

Jak podawać ciasto pomarańczowe?

Ciasto pomarańczowe możecie pokroić w prostokąty lub kwadraty, obsypać cynamonem lub udekorować je plasterkami pomarańczy. Wszystko zależy od waszych upodobań. Jeśli nie zjecie od razu wszystkiego, nie martwcie się. Przełóżcie niezjedzone kawałki do pojemnika, szczelnie zamknijcie i schowajcie go do lodówki. W niskiej temperaturze portokalopita przetrwa nawet tydzień (ale z reguły znika dużo szybciej).

Przygotowywanie portokalopity – wskazówki

Ilości cukru i skórki pomarańczowej w cieście możecie dostosować do własnych upodobań. Wszystko zależy od tego, jak intensywne smaki lubicie. Jeśli nie chcecie zbyt długo czekać na wyschnięcie ciasta filo, włóżcie arkusze do piekarnika i pieczcie w temperaturze 160 stopni (z termoobiegiem) przez 3-4 minuty.

