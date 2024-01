To idealny deser na diecie. Zrobisz go w kilka minut i nie pójdzie ci w boczki

Dieta redukcyjna nie powinna kojarzyć się z pasmem wyrzeczeń. Jeśli chcesz zrzucić nadprogramowe kilogramy, wcale nie musisz odmawiać sobie słodkich przyjemności. Ważne jest natomiast to, by zachować umiar w jedzeniu i sięgać po produkty wysokiej jakości. Sklepowe batoniki czy ciasteczka z powodzeniem zastąpić może nasz ekspresowy fit deser na bazie serka wiejskiego. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Wystarczą dobre chęci i produkty spożywcze, które często masz w swojej kuchni.

Przepis: Serek wiejski z owocami Serek wiejski z dodatkiem owoców to szybki, pyszny i sycący deser, po który powinny sięgać nie tylko osoby na diecie odchudzającej. To również świetna propozycja na drugie śniadanie dla dzieci. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 100 g serka wiejskiego

2 małe brzoskwinie lub morele

5-6 jasnych winogron

niewielka garść orzechów włoskich Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówPrzełóż serek wiejski do kielicha blendera i zmiksuj go na gładką masę. Brzoskwinie dokładnie umyj. Jedną obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki, a drugą pozostaw do dekoracji. Obierz orzechy ze skorupki. Nie usuwaj gorzkiej skórki. Znajduje się w niej duża ilość polifenoli, które pozytywnie wpływają na organizm. Posiekaj drobno część orzechów. (pozostaw kilka do przyozdobienia deseru. Umyj winogrona i przekrój kilka na pół (3-4). Pozostałe pozostaw do dekoracji. Przygotowanie deseruDo zmiksowane serka wrzuć kawałki owoców i orzechy. Całość wymieszaj przełóż deser do pucharka lub szklanki. Możesz go udekorować pozostałymi owocami i orzechami (opcjonalnie).

Do przygotowania deseru możesz wykorzystać dowolne świeże owoce, na przykład banany, borówki amerykańskie, gruszki, kiwi, jabłka oraz na przykład migdały zamiast orzechów. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubisz i jakie owoce masz akurat pod ręką. Można też wzbogacić deser o suszone owoce, które na diecie również są wskazane, ponieważ wspomagają przemianę materii.

Serek wiejski a odchudzanie

Serek wiejski to dobry wybór na diecie odchudzającej. Jest zaliczany do produktów niskokalorycznych – 100 gramów dostarcza zaledwie 97 kalorii. Zawiera też duże ilości białka, które pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Uczestniczy w procesie regeneracji tkanek. Odpowiada za transportowanie tlenu do komórek. Wspiera pracę układu odpornościowego. Ułatwia też odchudzanie. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, a co za tym idzie pomaga kontrolować apetyt. Sprawia, że nie czujemy głodu, więc nie mamy potrzeby, by podjadać i sięgać w ciągu dnia po niezdrowe przekąski (np. chipsy czy ciasteczka). W dodatku białko usprawnia pracę jelit, dzięki czemu wpływa na przyspieszenie przemiany materii.

Serek wiejski świetnie smakuje zarówno w wersji wytrawnej, jak i „na słodko”. Można go łączyć z wieloma dodatkami – nie tylko owocami, orzechami czy migdałami, ale również warzywami. To idealny dodatek do świeżego pieczywa lub kaszy (na przykład jaglanej). Doskonale sprawdzi się również jako samodzielna przekąska.

Inne desery na diecie odchudzającej

Dieta redukcyjna nie powinna być traktowana jako pasmo wyrzeczeń albo katorga. Jeśli chcesz zjeść coś słodkiego, nie odmawiaj sobie tej przyjemności. Sięgaj jedynie po odpowiednie produkty i przepisy. Jakie desery nie przeszkodzą w odchudzaniu? Możesz zdecydować się na przykład na fit ciasto czekoladowe, kaszę bulgur w wersii na słodko albo błyskawiczny deser z jogurtu greckiego. Opcji jest naprawdę wiele. Wystarczy zachować umiar w jedzeniu i rozważnie wybierać składniki poszczególnych posiłków. Unikaj wysoce przetworzonych artykułów spożywczych i szybkich przekąsek typu snack. To na ogół źródła pustych kalorii, które dostarczają kalorii, ale nie mają żadnej wartości odżywczej.

