Przepis na fit ciasto czekoladowe. Tę obłędną słodycz jem bez wyrzutów sumienia nawet na diecie

Wbrew pozorom, jedzenie deserów podczas diety odchudzającej nie jest całkowicie zakazane. Ważne jest jednak, żeby zachować w tym umiar i sięgać po odpowiednie słodkości. Warto wybierać zdrowsze wersje deserów, np. owoce z jogurtem greckim, desery bez dodatku cukru. Pomysłów jest znacznie więcej – możecie sięgnąć na przykład po fit tiramisu lub dietetyczną napoleonkę. Kontrolujcie jednak porcje deserów, by uniknąć przekroczenia kalorycznych limitów. Przy odrobinie kreatywności możecie cieszyć się słodkościami, jednocześnie osiągając cele związane z dietą odchudzającą.

Jak zrobić fit ciasto czekoladowe? Przepis

Jeśli jesteście miłośnikami ciasta czekoladowego – wcale nie musicie rezygnować z jedzenia tego przysmaku podczas diety odchudzającej. Wystarczy, że użyjecie odpowiednich składników, które nie zniweczą całego waszego wysiłku włożonego w walkę z nadprogramowymi kilogramami. Do nadania słodyczy temu wypiekowi wystarczy użyć banana i erytrolu. W sprytny sposób możecie w takim łakociu przemycić też dodatkową porcję warzyw.

Przepis: Dietetyczne ciasto czekoladowe To ciasto jest obłędnie pyszne, a najlepsze jest to, że po jego zjedzeniu nie musicie mieć wyrzutów sumienia. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 2 jajka (najlepiej wybierzcie duże)

1 łyżka pasty z wanilii

1 banan (wybierzcie jeszcze niedojrzałego banana)

125 g mąki owsianej

2 łyżki erytrytolu (lub 2 łyżki ksylitolu)

45 g kakao

pół czekolady 70% kakao (80 g do polania ciasta)

1 łyżeczka oleju kokosowego

2 szklanki cukinii startej na drobnych oczkach (powinna być ze skórką)

1 łyżka masła orzechowego (wybierzcie to zawierające 100% orzechów)

posiekane orzechy laskowe

1 i 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej (możecie zamiast niej użyć proszku do pieczenia)

1/4 łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotujcie piekarnikNajpierw nagrzejcie piekarnik do 170 stopni Celsjusza i wyłóżcie blachę papierem do pieczenia. Wymieszajcie ze sobą mokre składnikiW dużym naczyniu wymieszajcie ze sobą jajka, banana, a także ekstrakt z wanilii. Całość pozostawcie na około 5 minut. Połączcie suche składnikiNastępnie połączcie ze sobą suche składniki, czyli przesianą mąkę oraz kakao, erytrol, dodajcie też sodę i sól. Składniki mieszajcie dokładnie, by później nie pozostały żadne grudki. Następnie połączcie delikatnie ze sobą suche oraz mokre składniki (nie miksujcie ich). Dodajcie pozostałe produktyNa koniec dodajcie do masy pozostałe produkty, takie jak starta cukinia i masło orzechowe. Całą masę wylejcie na blaszkę i wyrównajcie wierzch przy użyciu szpatułki. Upieczcie ciasto czekoladoweCiasto pieczcie przez około 30-35 minut. Po upieczeniu polejcie ciasto rozpuszczoną czekoladą i posypcie pokruszonymi orzechami – wtedy będzie się prezentować jeszcze lepiej.

Dietetyczne składniki do przygotowywania deserów podczas odchudzania

Przygotowując różnego rodzaju dietetyczne wypieki, kluczowe jest użycie odpowiednich składników – takich, które nie są istną „bombą kaloryczną”. Zamiast więc dodawać cukier, postawcie na erytrol lub inne, zdrowsze słodziki, na przykład miód, stewię lub syrop klonowy. Doskonale sprawdzą się w tym celu również niektóre owoce, takie jak banany, daktyle czy figi – mogą dodać słodyczy potrawom i deserom dzięki naturalnym cukrom.

Z kolei zamiast zwykłej mąki wybierzcie mąkę owsianą – usprawnia ona proces odchudzania. Wynika to z faktu, że zawiera dużo błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na pracę jelit. Sprawia też, że po zjedzeniu posiłku czujemy się bardziej syci, dzięki czemu nie mamy pokusy, by sięgać po wysokokaloryczne przekąski. Dodatkowo taka mąka jest bogata w witaminy i mikroelementy – dostarczenie ich do organizmu jest bardzo istotne podczas procesu redukcji wagi.

Inne propozycje dietetycznych słodkości

Będąc na diecie odchudzającej wiele osób często ma ochotę, by sięgać po słodkie przekąski. Wcale nie muszą być to wysokokaloryczne desery. Możecie przygotować na przykład owocowe szaszłyki. Pokrójcie owoce (np. truskawki, melon, winogrona) i przełóżcie je na patyczki do szaszłyków. Możecie też zamoczyć je w jogurcie naturalnym i oprószyć odrobiną cynamonu lub posypać wiórkami kokosowymi.

Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie słodkich kuleczek dietetycznych – połączcie orzechy, suszone owoce i dodajcie odrobinę miodu lub syropu klonowego. Uformujcie z tej masy małe kuleczki i obtoczcie je w kakao, wiórkach kokosowych lub nasionach chia. Dobrym sposobem na zaspokojenie swojego apetytu na słodycze jest również robienie różnego rodzaju koktajli z owoców – koniecznie spróbujcie na przykład zimowego koktajlu odchudzającego.

