Rosół przygotowuję inaczej niż wszyscy. Wychodzi bajecznie smaczny bez dodawania kostki rosołowej

Rosół gotujemy często i chętnie – to jedna z obowiązkowych pozycji na niedzielnym stole. Jest smaczny, pożywny, rozgrzewający, ale też uniwersalny, ponieważ na drugi dzień można z niego przygotować zupę pomidorową. Choć rosół rosołowi nie równy, a każda pani domu ma swój własny patent na to, by wyszedł jak najlepszy, to ja od lat korzystam z babcinej receptury, dzięki której ta potrawa naprawdę nie ma sobie równych.

Co zrobić, żeby rosół był jeszcze bardziej aromatyczny?

Przygotowanie rosołu nie jest trudne, jednak jeśli chcecie, żeby był on obłędnie smaczny, aromatyczny, a w jego smaku było wyczuwalne wszystko, co najlepsze – musicie poznać sztuczki najlepszych gospodyń domowych. Jedna z nich polega na właściwym przygotowaniu warzyw przed wrzuceniem ich do garnka. Zupa będzie mieć wyrazisty kolor i wspaniały smak, jeśli lekko podsmażycie je wcześniej na patelni. Naczynie koniecznie musi być suche, a najlepiej żeliwne. Warzywa musicie smażyć dosłownie przez kilka minut, co chwilę mieszając całość. W ten sposób naturalne cukry, które są w warzywach, zostaną poddane obróbce termicznej, a to z kolei sprawi, że zmienią one swoją strukturę. W konsekwencji dojdzie do karmelizacji, przez co później rosół nabierze zupełnie nowego, lepszego smaku.

O czym pamiętać przygotowując rosół?

Żeby wasz rosół wyszedł naprawdę pyszny, musicie też pamiętać o podstawowych zasadach przygotowywania tej zupy. Chodzi między innymi o to, by sól dodać w odpowiednim momencie – rosół powinno się solić dopiero pod sam koniec gotowania. Jeśli zrobicie to na samym początku, to możecie zaburzyć proces przedostawania się soków z warzyw i mięsa do bulionu, przez co zupa wyjdzie po prostu niesmaczna, a z pewnością mniej aromatyczna. Pamiętajcie też, że mięso na rosół musi być dobrej jakości, ponieważ to właśnie od niego w dużej mierze zależy późniejszy smak zupy.

Dodatkowo gotowanie wywarów na mięsie zawsze należy zaczynać od zimnej wody. W ten sposób więcej składników smakowych przejdzie do bulionu, a rosół będzie bardziej esencjonalny, ponieważ mięso „odda” cały smak wodzie. Jeśli gwałtownie podgrzejecie wodę do temperatury wrzenia, białko zetnie się, a w konsekwencji cały smak i aromat pozostanie w mięsie. Podstawową zasadą gotowania rosołu jest też to, by robić to na małym ogniu – zupa powinna sobie tylko delikatnie „pyrkać”. Z reguły powinno się ją gotować od 2 do 3 godzin. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić dobry bulion warzywny. Warto również dowiedzieć się, jak wykorzystać mięso z rosołu, w ten sposób przyrządzicie pyszne potrawy i nic się nie zmarnuje.

