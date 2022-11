Jak zrobić dobry bulion warzywny? Jest jeden prosty sekret

Ten wywar posmakuje nawet najzagorzalszym fanom kurzego czy wołowego rosołu. Bulion z warzyw może być pełen smaku, aromatu, do tego jest lekki i zdrowy. Aby go przygotować, nie wystarczy tylko wrzucić włoszczyzny do wody.

Sekret warzywnego bulionu

Podsmażenie warzyw to sekret aromatycznego bulionu. Ten zabieg pozwoli wydobyć z marchewki, pietruszki, selera i cebuli całą pełnię aromatów. Olej spełni tu też rolę przekaźnika smaków. Smak wywaru podkręci dodatek suszonych grzybów, ale nie należy przesadzić z ich ilością, chyba że chcesz mieć bulion warzywno-grzybowy. Dobre będą borowiki, mają szlachetny, ale delikatny smak i nie zabarwią wywaru na bardzo ciemny kolor. Bulion warto długo pogotować na mały ogniu. Tu celem nie jest to, aby warzywa zmiękły, ale by wydobyć z nich wszystko, co najcenniejsze.

Do czego wykorzystać bulion warzywny

Bulion warzywny może być podstawą niemal każdej zupy. Można też zjeść go z makaronem, niczym tradycyjny rosół. Dla podkręcenia smaku do bulionu można dodać płaską łyżeczkę nieaktywnych płatków drożdżowych. Można wycisnąć do niego dwa ząbki świeżego czosnku, zetrzeć kawałek imbiru i otrzymasz rozgrzewający bulion chroniący przed infekcjami.

Ugotuj więcej i zamroź

Bulion warzywny można zamrozić. Zawsze warto ugotować go więcej. Po ostudzeniu wystarczy poporcjować i włożyć do zamrażarki. Można też odparować dwie trzecie wody i zamrażać bulion w foremkach na kostki lodu. Otrzymasz wtedy aromatyczne, domowe kostki warzywne.

Przepis: Bulion warzywny Wegetariański, aromatyczny bulion. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 marchewki

2 pietruszki

pół selera

por

cebula

2 ząbki czosnku

pęczek natki pietruszki

garść suszonych grzybów (najlepiej borowików)

3 liście laurowe

5 kulek ziela angielskiego

sól, pieprz

3 litry wody

5 łyżek oleju Sposób przygotowania Pokrój i przesmaż warzywaSuszone grzyby zalej gorącą wodą w miseczce. Wszystkie warzywa oprócz pora, czosnku i zielonej pietruszki pokrój na kawałki. Nie muszą być staranne. Na dnie garnka rozgrzej olej, wrzuć pokrojone warzywa i przesmaż aż się zezłocą, dorzuć czosnek i jeszcze chwilę mieszaj. Gotuj bulionZalej warzywa wodą. Dodaj grzyby razem z wodą, w której się moczyły, wrzuć por i związany pęczek pietruszki. Dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj na wolnym ogniu co najmniej półtorej godziny. Przypraw solą i pieprzem. Odcedź gotowy bulion.

