Jak wykorzystać mięso z rosołu? Sprawdzone przepisy

Rosół przygotowuje się na bazie różnych rodzajów mięsa – najczęściej kurczaka, kaczki, wołowiny lub cielęciny. Kucharze radzą, by połączyć kilka gatunków mięsa w jednym bulionie. Wtedy zyska on niepowtarzalny, wyrazisty smak. Nasuwa się pytanie: co zrobić z mięsem po ugotowaniu zupy? Podpowiadamy, jak je wykorzystać, by niczego nie zmarnować. Oto kilka sprawdzonych pomysłów.

Pasztet z mięsa z rosołu

Pasztet z mięsa z rosołu doskonale sprawdza się nie tylko od święta, ale również na co dzień. Możesz go wykorzystać jako dodatek do kanapek na śniadanie czy kolację. Świetnie smakuje w połączeniu z ogórkiem kiszonym, pomidorem lub innymi warzywami. Jak zrobić tę pyszną przekąskę? Najpierw zaopatrz się we wszystkie niezbędne składniki, czyli warzywa i mięso z rosołu, cukinię startą na tarce o grubych oczkach, ciecierzycę (gotowaną lub z puszki), dwa jajka, kilka suszonych pomidorów oraz przyprawy (sól, pieprz, słodką paprykę, suszony czosnek etc.). Następnie musisz oddzielić mięso od kości oraz chrząstek i zblendować je z warzywami z rosołu. Cukinię i pozostałe składniki dodaj do powstałej masy. Całość dokładnie wymieszaj. Potem umieść w keksówce wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez około 45 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Zapiekanka na bazie mięsa z rosołu

Zapiekanka to kolejny sprawdzony patent na wykorzystanie mięsa z rosołu. Jak ją przyrządzić? Bardzo prosto. Najpierw oddziel mięso od kości i pokrój je na mniejsze części. Następnie obierz, pokrój i przesmaż jedną średniej wielkości cebulę na maśle. W kolejnym kroku ugotuj, zahartuj (przelej zimną wodą) i odcedź makaron. Dodaj go do mięsa. Podobnie postępuj z cebulą. Możesz też wzbogacić danie o kilka świeżych i suszonych pomidorów pokrojonych na mniejsze cząstki. Wymieszaj wszystkie składniki i dopraw odrobiną soli i pieprzu. Potem przełóż całość do żaroodpornego naczynia wysmarowanego masłem. Teraz czas na przygotowanie sosu do zapiekanki. Zmiksuj 50 mililitrów mleka (2%) i 100 ml śmietany (30%) z dwoma jajkami. Dopraw wszystko solą, pieprzem i odrobiną gałki muszkatołowej, a następnie zalej powstałym płynem makaron, mięso z rosołu i pozostałe warzywa. Posyp danie startym parmezanem i wsadź do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz przez 20 minut. Na koniec możesz posypać potrawę szczypiorkiem lub natką z pietruszki.

Pulpeciki z mięsa z rosołu idealne na obiad

Mięso z rosołu jest idealną bazą na pyszne pulpeciki. Czego będziesz potrzebować? Przygotuj jajko, cebulę, kajzerkę, ząbek czosnku, natkę pietruszki, szklankę zimnej wody, łyżkę mąki. Przyda Ci się też trochę bulionu (250-300 mililitrów) i olej do smażenia. Nie zapomnij o przyprawach (sól, pieprz etc.). Mięso z rosołu, oddzielone od kości, przepuść przez maszynkę razem z bułką namoczoną w wodzie, czosnkiem i cebulą. Do powstałej masy, dodaj żółtko, posiekaną natkę pietruszki, przyprawy oraz pianę z białka ubitego na sztywno. Wszystko delikatnie ze sobą wymieszaj. Uformuj z masy małe pulpeciki i podsmaż je na odrobinie oleju. Następnie zalej mięsne przysmaki bulionem i gotuj przez 15 minut. Pulpeciki możesz podawać z ulubionym sosem i dodatkami.

Inne pomysły na to, co zrobić z mięsa z rosołu

Na bazie mięsa z rosołu możesz przygotować nie tylko zapiekankę, pulpeciki czy pasztet, ale również wiele innych potraw, na przykład kotlety mielone, farsz do pierogów lub krokietów, a także potrawkę. Co więcej, wskazany składnik jest idealnym dodatkiem do sałatki. Wspaniale komponuje się z ryżem, makaronem i warzywami (np. kiszonym ogórkiem czy papryką). Dobrze współgra też z niektórymi owocami (ananasem, brzoskwiniami itp.).

