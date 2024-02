Ta „zupa” przenosi mnie w cudowne czasy dzieciństwa. Sprawdź, jak przygotować coś z niczego

Zupa nic to popisowe danie większości babć. Starsze pokolenie do perfekcji opanowało „magiczną” sztukę przygotowywania pysznych potraw z tego, co akurat było pod ręką. Ta potrawa powstaje ze składników, które niegdyś były dostępne w każdym domu, czyli mleka i jajek. Moja babcia robiła do zupy nic lane kluseczki, które sprawiały, że ta potrawa stawała się bardziej treściwa. Jeżeli chcesz zrobić tradycyjną zupę nic, to koniecznie wypróbuj poniższy przepis.

Aby zupa nic miała wyjątkowy smak, polecam dodać do niej prawdziwą wanilię np. ziarenka z laski wanilii lub naturalny ekstrakt waniliowy. Najlepsza zupa nic wychodzi ze świeżego mleka, które obecnie dostępne jest w większości sklepów, a także jajek od kur z wolnego wybiegu.

Przepis: Zupa nic Zupa nic to danie główne i deser w jednym. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 litr mleka

2 jajka

1 laska wanilii

100 g cukru

2 łyżki cukru pudru Sposób przygotowania Gotowanie mlekaZimne mleko wlej do garnka. Dodaj ziarenka z laski wanilii oraz laskę wanilii. Włącz palnik i doprowadź mleko do wrzenia na małym ogniu.rnW międzyczasie oddziel żółtka od białek. Ubij białka z cukrem pudrem na sztywną pianę, a żółtka odstaw na bok. Robienie „pianek”Gdy mleko się zagotuje, wykładaj na nie łyżką pianę. Gotuj „pianki” około 2-3 minuty, aż będą miały zwartą konsystencję, a następnie wyjmij je łyżką cedzakową na talerz. Połączenie mleka z zółtkamiDo gorącego mleka dodaj 3/4 szklanki cukru (ilość cukru możesz zmniejszyć). Mieszaj do momentu, aż cukier się rozpuści.rnNabierz chochelkę gorącego mleka i przelej je do miseczki lub kubka. Krótką chwilę mieszaj mleko, aby nieco obniżyć jego temperaturę. Dodaj do mleka oddzielone wcześniej żółtka i dokładnie wymieszaj, a następnie wlej do garnka z osłodzonym mlekiem, ciągle mieszając. Podgrzewaj przez 1-2 minuty, ale nie pozwól, by mleko zaczęło wrzeć. podawanieNa głębokie talerze wyłóż pianki z białek. Zalej je ciepłą lub zimną zupą.

Serwując zupę nic możesz puścić wodze fantazji i dodać do niej świeże owoce oraz doprawić potrawę cynamonem. Tradycyjna zupa nic podawana jest również z lanymi kluskami lub ugotowanym na sypko ryżem.

