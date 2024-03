Banalnie proste śniadanie, które możecie podszykować wieczorem. Przepis na japońską ryżankę

Jeśli został wam ryż z niedzielnego obiadu i nie wiecie, co z nim zrobić, to ryżanka będzie doskonałym sposobem na zagospodarowanie tych resztek. Dzięki temu niczego nie zmarnujecie i zaoszczędzicie sporo czasu podczas przyrządzania porannego posiłku. A jak wiadomo wtedy każda „dodatkowa” minuta jest na wagę złota, zwłaszcza gdy musimy jeszcze przygotować się do pracy albo przyszykować dzieci do szkoły. Japońska ryżanka stanowi nie tylko szybkie, ale też pyszne i pożywne śniadanie, które dostarczy wam mnóstwa dobrej energii na początek intensywnego tygodnia.

Jak zrobić japońską ryżankę?

Ryżanka wielu osobom nie kojarzy się zbyt dobrze. Przywodzi nam myśl głównie niesmaczną „breję” serwowaną w przedszkolu. Najwyższa pora „odczarować” te przykre wspomnienia. Pozwoli wam na to okayu, czyli japońska ryżanka. W tradycyjnej wersji przepisu na to danie znajdują się między innymi umeboshi, czyli marynowane owoce (najczęściej śliwki) oraz kimchi. Pod tą nazwą kryją się natomiast kiszone warzywa (kapusta, cebula, por, marchewka itp.) z dodatkiem przypraw, takich jak na przykład cukier, sól, czosnek czy imbir. Jeśli nie macie pod ręką wskazanych składników, z powodzeniem możecie wykorzystać inne, zgodne z waszymi preferencjami kulinarnymi, na przykład:

pieczone albo grillowane tofu,

jajko na twardo, na miękko lub w koszulce,

wędzonego łososia,

szpinak,

pomidorki koktajlowe,

kiełki,

gotowanego bądź pieczonego kurczaka,

zioła i przyprawy (nartkę pietruszki, koperek, kurkumę etc.).

Ta dowolność w łączeniu ze sobą różnych składników jest moim zdaniem największą zaletą okayu. Dzięki niej możemy stworzyć pyszne i pożywne śniadanie, skrojone na miarę swoich potrzeb oraz upodobań.

Przepis: Japońska ryżanka Ryż z warzywami to pożywne, smaczne, szybkie, a jednocześnie lekkostrawne danie, idealne na śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g ugotowanego ryżu

5 g startego imbiru

1 szalotka

kilka marynowanych śliwek

kimchi

garść prażonych nasion sezamu Sposób przygotowania Przyszykowanie składnikówObierzcie szalotkę z łupin. Pokrójcie warzywo na mniejsze kawałki. Podobnie jak śliwki. Robienie ryżankiDo ugotowanego i ciepłego ryżu dodajcie imbir, szalotkę i pozostałe składniki. Ich ilość zależy od waszych osobistych preferencji. Możecie też je pominąć i wzbogacić danie o inne dodatki. Wymieszajcie całość i przełóżcie do miseczek, a na koniec udekorujcie wedle uznania, na przykład szczypiorkiem.

Japońska ryżanka – wskazówki

Do przygotowania ryżanki doskonale nadaje się ryż ugotowany poprzedniego dnia. Wystarczy go lekko podgrzać i wymieszać z ulubionymi składnikami. Można to zrobić z użyciem:

Pary wodnej – wlejcie wodę do rondelka i gotujcie na palniku o średniej mocy. Następnie przełóżcie ryż na gęste sito i umieśćcie je na garnku z gotującą się wodą (całość przykryjcie pokrywką i co jakiś czas przemieszajcie ryż, by się nie posklejał).

Mikrofalówki – wrzućcie ryż do miseczki i połóżcie na nim kostkę lodu, a całość przykryjcie papierem do pieczenia. Potem wstawcie naczynie do mikrofali na około 2 minuty.

A jeśli rano macie nieco więcej czasu, wykorzystajcie świeży ryż do zrobienia dania. Przed gotowaniem opłuczcie go pod bieżącą, zimną wodą. Dzięki temu pozbędziecie się skrobi, która odpowiada za sklejanie się ziarenek, a także różnych niebezpiecznych związków. Następnie wlejcie wodę (2 szklanki na 250 gramów ryżu) do garnka, dodajcie do niego oliwę oraz szczyptę soli i całość doprowadźcie do wrzenia. Do gotującej się wody, wrzućcie przepłukany ryż. Od czasu do czasu zamieszajcie zawartość garnka, by się nie przypaliła. Kiedy ryż zacznie się gotować, zmniejszcie moc palnika i przykryjcie garnek pokrywką. Trzymajcie go na kuchence lub płycie indukcyjnej jeszcze przez około 12-15 minut. Przykrycie sprawi, że ryż szybciej wchłonie wodę.

Dlaczego ryżanka to dobry wybór na śniadanie?

Ryż z warzywami dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Zawiera też duże ilości białka i błonnika, które są doskonałym „zastrzykiem” energii i zapewniają uczucie sytości na długo. Jednocześnie regulują pracę układu pokarmowego i usprawniają perystaltykę (ruchy), przyspieszając trawienie. Poza tym japońska ryżanka nie obciąża zbyt mocno żołądka. Jest odpowiednia dla osób na diecie redukcyjnej, a także tych z nietolerancją glutenu lub celiakią.

