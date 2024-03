Ta odmiana ryżu nie tuczy, a odchudza. Zobacz, jak wykorzystać ją w kuchni

Ryż czerwony nie cieszy się dużą popularnością. Wiele osób nawet nie wie o istnieniu tej odmiany. Jest uprawiana głównie w Afryce Południowej oraz na terenie Madagaskaru. Wyróżnia ją nie tylko ciemnoczerwona barwa, ale również wiele prozdrowotnych właściwości. Dlatego ryż czerwony znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również medycynie naturalnej. Wytwarza się z niego środki wykorzystywane w leczeniu chorób wątroby. Czerwony ryż odgrywa też bardzo istotną rolę w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Sprawdź, jak działa na organizm.

Czerwony ryż w walce z nadwagą i otyłością

Czerwony ryż jest niskokaloryczny (100 g ugotowanego produktu dostarcza zaledwie 107 kalorii). Tymczasem w 100 gramach białych ziarenek poddanych obróbce termicznej znajdziemy aż 340 kcal. Poza tym czerwony ryż zawiera więcej substancji odżywczych i błonnika niż jego „kuzyni”. To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Błonnik wpływa bowiem pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, a tym samym zapobiega podjadaniu i sięganiu po przekąski. Zmniejsza też ryzyko powstawania dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Reguluje rytm wypróżnień i przyspiesza przemianę materii, dzięki czemu spalanie kalorii następuje szybciej.

Inne właściwości czerwonego ryżu

Czerwony ryż jest również źródłem wielu antyoksydantów. Przywraca równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. Dzięki czemu spowalnia procesy starzenia się organizmu. Ponadto zwalcza stany zapalne tkanek i zmniejsza ryzyko rozwoju różnego rodzaju chorób, między innymi nowotworów, miażdżycy, udaru, nadciśnienia, zawału czy schorzeń o podłożu neurodegeneracyjnym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że czerwony ryż zawiera też monakolinę K. To substancja czynna, która działa podobnie jak statyny. Obniża stężenie „złego cholesterolu” we krwi. Wywiera też pozytywny wpływ na pracę serca i układu krążenia.

Jak wykorzystać czerwony ryż w kuchni?

Czerwony ryż świetnie komponuje się zarówno z warzywami, mięsem, jak i nabiałem. Ma ciekawy, lekko orzechowy smak. Trzeba pamiętać, że ta odmiana jest nieco twardsza niż wariant biały czy brązowy. Dlatego przed obróbką termiczną warto moczyć go w wodzie przez dwie lub trzy godziny. Pozwoli skrócić to czas gotowania do 30-40 minut.

