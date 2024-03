Robię spód mazurka z nietypowej mąki. Dzięki temu jest zdrowszy niż inne ciasta

Wielkanocne mazurki dają kucharzom duże pole do popisu. Można je przygotować w wielu różnych odsłonach. Każdy wielbiciel tego ciasta ma swój sposób na jego przygotowanie. Ja również. Sekretem mojego wypieku nie jest jednak żadna specjalna masa, tylko jeden nietypowy składnik dodany do ciasta.

Przepis: Mazurek jaglany Mazurek z mąki jaglanej jest pyszny, delikatny i sycący. Musicie go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 45 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 20 Składniki 200 g mąki jaglanej

2 łyżki cukru

2 żółtka

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie spodu do mazurkaDo miski wsyp mąkę, dodaj cukier, pokrojone w kosteczkę zimne masło. Siekaj wszystkie składniki nożem aż powstanie kruszonka. Następnie dodaj żółtka i sól. Szybko zagnieć ciasto. Wyrabiaj je dłońmi. Na początku może Ci się wydawać, że masa jest zbyt sypka, jednak w trakcie rozcierania składniki powinny utworzyć jednolitą masę. Gdyby ciasto się kleiło, podsyp je mąką. Jeżeli będzie zbyt suche, dodaj do niego dwie łyżki zimnej wody. Uformuj kulę, rozpłaszcz ją na placek, zawiń w przezroczystą folię spożywczą i odłóż na godzinę do lodówki. Pieczenie spoduCiasto wyjmij z lodówki i rozwałkuj. Wyłóż nim dno i boki foremki nasmarowanej tłuszczem. Spód ponakłuwaj widelcem, by uniknąć ewentualnych wybrzuszeń. Ciasto piecz ok. 15 minut w piekarniku o temperaturze 190 stopni Celsjusza, aż zyska złoty kolor. Następnie wyjmij je z piekarnika Przygotowywanie mazurkaNa wystudzonym spodzie mazurka możesz rozprowadzić dowolne nadzienie i udekorować je wedle uznania.

Dlaczego warto wykorzystać mąkę jaglaną do wypieków?

Mąka jaglana jest lekkostrawna i dobrze tolerowana przez organizm. Ma niski indeks glikemiczny, więc nie wywołuje nagłych wahań stężenia glukozy we krwi. Poza tym nie zawiera glutenu więc może być spożywana przez osoby z celiakią. Ma natomiast w swoim składzie wiele cennych mikroelementów, między innymi wapń, magnez, fosfor, żelazo czy potas. Dostarcza również błonnika, który zapewnia uczucie sytości i wspiera pracę układu pokarmowego. Mąkę jaglaną można z powodzeniem wykorzystać nie tylko do zrobienia wielkanocnego mazurka, ale również innych deserów, na przykład gofrów, naleśników czy muffinek.

Jakie nadzienie wybrać do jaglanego mazurka?

Jaglany spód mazurka można wyłożyć dowolną masą, na przykład pomarańczową, kajmakową, czekoladową, serową, pistacjową, orzechową, cytrynową. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ja najczęściej sięgam po krem kokosowy. Jest prosty i szybki w przygotowaniu. Robię go z trzech składników – mleka kokosowego (500 ml), cukru (20 g) i mąki ziemniaczanej (45 g). Najpierw przelewam 400 mililitrów mleka do garnka, dodaję cukier i podgrzewam miksturę na kuchence. Resztę mleka przelewam do szklanki i mieszam z mąką ziemniaczaną. Zagotowane mleko kokosowe zdejmuję z palnika i powoli wlewam do niego mączną miksturę. Cały czas mieszam oba składniki. Odstawiam garnek na kuchenkę i gotuję jego zawartość do czasu aż zgęstnieje. Gdy zyska konsystencję kremu, wyłączam palnik.

Jak zrobić idealny mazurek? Wskazówki

Do masy na spód mazurka można również dodać żółtko ugotowane na twardo, przetarte przez sitko. Dzięki temu po upieczeniu krucze ciasto stanie się jeszcze delikatniejsze. Nie zapominaj też o schłodzeniu zagniecionego ciasta. Ten prosty zabieg sprawi, że masło stwardnieje i nie wypłynie w czasie pieczenia. Jeśli chcesz nieco odchudzić wypiek wykorzystaj ksylitol lub erytrol zamiast zwykłego cukru. Zrezygnuj też z dekorowania mazurka mleczną czekoladą lub innymi tuczącymi dodatkami. Wykorzystaj suszone owoce, wiórki kokosowe lub płatki róży.

Dodaję płatki owsiane do mazurka wielkanocnego. Chrupią aż miło, a ciasto błyskawicznie znika ze stołu