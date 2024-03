Dodaję płatki owsiane do mazurka wielkanocnego. Chrupią aż miło, a ciasto błyskawicznie znika ze stołu

Mazurek jest tradycyjnym ciastem, które przygotowuje się w okresie świąt wielkanocnych. Można go zrobić na przeróżne sposoby – zazwyczaj sięgamy po klasyczny przepis na ten wypiek, jednak warto poeksperymentować w kuchni, ponieważ w nieco innych odsłonach też smakuje naprawdę świetnie. Polecamy ciasto, które z pewnością skradnie serca wszystkich miłośników płatków owsianych. Jest to też doskonała propozycja dla osób, które nawet podczas świąt chcą dbać o zdrowe odżywianie.

Mazurek wielkanocny z płatków owsianych

Mazurki mogą być owocowe, kremowe, o przeróżnych smakach. Dostępnych jest bardzo wiele przepisów. Zazwyczaj koncentrujemy się na tym, jaka jest jego masa lub dekoracje. Jeśli jednak zadbacie też o spód tego wypieku i dodacie płatki owsiane – efekt zaskoczy wszystkich gości. Do przełożenia najlepiej sprawdzi się domowa konfitura. Możecie dodać do niej też odrobinę startej skórki z pomarańczy.

Przepis: Mazurek z płatków owsianych Gwarantujemy, że ten wypiek zasmakuje każdemu podczas świąt Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 szklanki płatków owsianych

1 łyżeczka proszku do pieczenia

35 g masła

4 jajka

1/2 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki cukru

3 płaskie łyżeczki miodu

pół szklanki orzechów

słoik marmolady

1 opakowanie serka homogenizowanego

1 tabliczka białej czekolady

owoce, orzechy, migdały (do ozdoby) Sposób przygotowania Przygotowanie płatkówNajpierw na patelni uprażcie płatki owsiane. Powinny nabrać rumianego koloru. Mieszanie składnikówWłóżcie do miski żółtka oddzielone od białek, miękkie masło i miód. Całość porządnie ukręćcie. Następnie dodajcie mąkę, proszek do pieczenia, orzechy i płatki owsiane. Ubijanie białekUbijcie białka razem z cukrem. Musi powstać sztywna piana. Następnie dodajcie ją do masy owsianej. PieczenieWyłóżcie blaszkę pergaminem i wyłóżcie na nią gotową masę. Nagrzejcie piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza i pieczcie ciasto przez około 20-30 minut. Później wyjmijcie ciasto z piekarnika i ostudźcie. NadziewanieUpieczone ciasto przekrójcie na dwie części i posmarujcie marmoladą (powinna być też na wierzchu). Robienie masyRozpuśćcie czekoladę w kąpieli wodnej. Musicie pokruszyć ją do miseczki, a następnie w oddzielnym rondelku zagotować wodę. Ustawcie nad nim miskę z czekoladą – rozpuści się pod wpływem ciepła. Na koniec rozpuszczoną czekoladę połączcie z serkiem homogenizowanym i udekorujcie masą ciasto. Ozdóbcie je też orzechami, migdałami i owocami. Wstawcie je do lodówki na około 60 minut.

Dlaczego warto przygotować mazurek z płatkami owsianymi?

Mazurki w tradycyjnej formie należą raczej do ciężkich ciast. Doskonałą alternatywą jest mazurek z płatków owsianych. Poza tym, że jest lżejszy (dzięki użyciu serka homogenizowanego), to te drobinki świetnie wpływają na nasz organizm. Jedzenie płatków owsianych przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Po pierwsze, są one bogate w błonnik pokarmowy, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz reguluje poziom glukozy we krwi. Dodatkowo płatki owsiane są źródłem składników mineralnych, takich jak żelazo, magnez czy cynk, które są niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji organizmu. Co więcej, jedzenie płatków owsianych pomaga utrzymać prawidłową wagę, ale też obniżyć poziom cholesterolu i cukru we krwi.

Inne pomysły na wielkanocne słodkości

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć oczywiście słodkich wypieków. Sernik, szarlotka czy makowiec to klasyki, ale wcale nie musicie ograniczać się tylko do tych ciast. Możecie przygotować też wielkanocny mazurek według Magdy Gessler, ale też wypróbować przepisy na inne smakołyki, które postawicie na swoim stole podczas Wielkanocy. Warto upiec wielkanocne ciasteczka, które będą pięknie prezentować się w koszyczku – zachwycają wyglądem, ale też smakiem. Jeśli macie dość klasycznych wypieków – postawcie na greckie ciasteczka wielkanocne, czyli koulourakię.

Jeśli jednak w czasie świąt chcecie dbać o linię – dobrze sprawdzi się ciasto drożdżowe – jest ono najmniej kaloryczne (jedna porcja zawiera 150 kcal). Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie mazurka w innej odsłonie niż zawsze, jeśli macie ochotę na więcej wariacji – wypróbujcie przepis na mazurek różany, kajmakowy, cytrynowy czy pomarańczowy.

