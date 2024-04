Błyskawiczną maślankę bez mleka robię w 5 minut. Ten przepis poleca dietetyk

Przepis na tę błyskawiczną maślankę poleca dietetyk dr Hanna Stolińska. Przypadnie on do gustu nie tylko tym, którzy nie lubią spędzać dużo czasu w kuchni. Pokochają go też weganie. Nie zawiera bowiem żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jego bazą są dwa popularne i łatwo dostępne produkty. Z pewnością wiele osób ma je u siebie w domu.

Jak zrobić błyskawiczną wegańską maślankę?

Potrzebujesz tylko dwóch składników. Przygotuj:

250 ml mleka sojowego,

1 łyżkę octu jabłkowego.

Wymieszaj oba składniki i odstaw na pięć minut. Po tym czasie masz gotową wegańską maślankę. Możesz ją pić lub wykorzystać jako składnik różnego rodzaju potraw i wypieków. Świetnie zastępuje tradycyjną maślankę. „Smakuje niemal identycznie” – przekonuje w jednym z postów dr Hanna Stolińska.

W tym przepisie najlepiej wykorzystać mleko roślinne sojowe z uwagi na dużą zawartość białka. Jeśli jednak nie masz go pod ręką, możesz użyć też napoju migdałowego. Ważne, by produkty nie zawierały dodatkowego cukru ani sztucznych barwników lub konserwantów.

Dlaczego warto pić maślankę?

Maślanka, również ta wegańska, zawiera duże ilości białka. Ten składnik wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Zapewnia uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami i zmniejsza ryzyko sięgania po niezdrowe, wysoce przetworzone przekąski, na przykład batony, chipsy chrupki czy słodycze. Jednocześnie przyspiesza przemianę materii, co pozwala łatwiej zrzucić nadprogramowe kilogramy. Trzeba jednak pamiętać, że powodzenie odchudzania zależy również od aktywności fizycznej i innych elementów diety.

Warto też zauważyć, że mleko sojowe zawiera wiele cennych związków, takich jak na przykład magnez, wapń, fosfor, potas, izoflawony czy fitoestrogeny. Obniża poziom „złego cholesterolu” we krwi, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych schorzeń, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu czy zawału serca.

