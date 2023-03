Majonez z wody po cieciorce. Jak zrobić najprostszy majonez bez jajek?

Ten przepis na majonez rozpowszechniła Marta Dymek, autorka bloga „Jadłonomia” i książek o kuchni roślinnej. Majonez z aquafaby nazywa majonezem doskonałym. Rzeczywiście: ma idealną konsystencję, jest kremowy i świetnie smakuje. I najważniejsze – ten majonez nie może się nie udać!

Co to jest aquafaba?

Aquafaba to po prostu woda po cieciorce w puszce lub innych warzywach strączkowych. Zwykle traktowana jako produkt uboczny i po prostu wylewana do zlewu. To błąd, bo aquafaba (z łac. aqua – woda, faba – fasola)to prawdziwy skarb. Jej właściwości bez wątpienia znają weganie i osoby, które muszą wykluczyć z diety jajka. Fani kuchni roślinnej oszaleli na punkcie aquafaby, kiedy okazało się, że można ją ubić na pianę, niczym białko. Aquafaba przydaje się wszędzie tam, gdzie trzeba zastąpić tradycyjną pianę z białek, ale może być też bazą wegańskiego majonezu bez jajek.

Aquafabę można także przyrządzić w domu. Trzeba gotować cieciorkę na wolnym ogniu tak długo, aż woda nabierz konsystencji kleiku, który lekko tężeje po ostudzeniu.

Co zrobić, jeśli majonez nie gęstnieje?

Majonez z aquafaby zawsze wychodzi. Jeśli mimo wszystko nie zgęstnieje przy ubijaniu, jest na to sposób. "Jeśli majonez nie zgęstniał nie wylewajcie go – uda się. Odstawcie go do lodówki na kilka godzina lub na całą noc. W tym czasie ponownie się rozwarstwi. A kiedy to już nastąpi po prostu włóżcie delikatnie blender do naczynia, odpalcie go i… bingo! Od razu wszystko zmieni się w gęsty majonez. To zawsze działa" – tłumaczy na swoim blogu Marta Dymek.

Czy do majonezu trzeba dodawać czarną sól i płatki drożdżowe?

Czarna sól i płatki drożdżowe to produkty, które bez trudu znajdziesz na półkach z żywnością dla alergików i zdrową żywnością. Czarna sól ma charakterystyczny jajeczny aromat, który podkręci smak majonezu (ale można ją zastąpić w przepisie zwykłą solą). Płatki drożdżowe z kolei dadzą głębokiego, lekko serowego posmaku. Nie warto rezygnować z tych dodatków!

Przepis: Majonez z aquafaby Wegański majonez, który zawsze wychodzi Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki ½ szklanki aquafaby

1 łyżka płatków drożdżowych

2 łyżeczki octu lub soku z cytryny

¾ łyżeczki musztardy

½ łyżeczki czarnej soli (namak) lub zwykłej soli

¼ łyżeczki syropu z agawy lub innego słodzika

1,5 szklanki oleju roślinnego (np. rzepakowego) Sposób przygotowania Zmiksuj aquafabę z innymi składnikamiAquafabę i wszystkie składniki oprócz oleju włóż do wysokiego naczynia i blenduj, aż się spieni. Zrób majonezWlej olej cały czas trzymając włączony blender. W połowie wlewania oleju zacznij ruszać blenderem góra-dół. Wtedy majonez powinien zacząć gęstnieć. Gotowy można przechowywać w lodówce do dwóch tygodni.

