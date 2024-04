Najlepszą włoską przekąskę zrobisz w domu. Jest prosta, szybka i obłędnie pyszna

Nie wiadomo, skąd dokładnie pochodzi przepis na bruschettę. Jedne teorie głoszą, że narodził się w Kalabrii lub Apulii, inne mówią o jego toskańskim rodowodzie. Pewne jest natomiast to, że przekąska szybko zyskała popularność w całej Italii, a także wielu innych krajach świata. Nie musisz nigdzie wyjeżdżać, by jej posmakować. Możesz zrobić ją u siebie w domu. Nie potrzebujesz dużego doświadczenia ani specjalnych sprzętów.

Jak zrobić klasyczną włoską bruschettę?

Bruschetta to nic innego jak grzanka z pomidorami i bazylią. Tak wygląda klasyczna wersja tej przekąski. Jej przygotowanie jest dziecinnie proste. Cały proces składa się z trzech łatwych kroków. Najpierw trzeba przyszykować potrzebne składniki, potem ułożyć kromki pieczywa na blasze i wsadzić je do nagrzanego piekarnika.

Przepis: Bruschetta Grzanki z pomidorami i bazylią to prosta, ale obłędnie pyszna przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 5 Składniki 5 kromek ciabatty

10-12 małych pomidorków

3 ząbki czosnku

garść listków bazylii

oliwa z oliwek

sól

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierz pomidory ze skórki i pokrój na mniejsze części. Ząbek czosnku przekrój na pół i natrzyj nim kromki chleba. Pozostałe ząbki czosnku przeciśnij przez praskę. Wymieszaj je z pomidorami i łyżką oliwy. Podpiekanie kromekUłóż kromki chleba na blasze do pieczenia i skrop je oliwą z oliwek. Piecz w nagrzanym piekarniku w temperaturze 180°C (grzanie góra-dół) przez 2-3 minuty. Robienie bruschettyNałóż na podpieczone kromki przygotowaną wcześniej mieszankę z pomidorów, czosnku i oliwy. Potem wsadź je z powrotem do piekarnika na minimum 5 minut. Poczekaj aż się mocniej podpieką. Podawanie bruschettyPodpieczone kromki chleba wyjmij z piekarnika, skrop jeszcze raz oliwą i posyp listkami bazylii.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką ciabatty (czyli włoskiego, białego chleba), możesz wykorzystać inne rodzaje pieczywa, na przykład bagietkę, a nawet kromki chleba.

Rada: Pomidory obierzesz szybciej, jeśli wcześniej je sparzysz. W tym celu natnij skórkę poszczególnych warzyw na krzyż i polej pomidory wrzątkiem. Odczekaj kilka sekund i zanurz pomidory w zimnej wodzie. Skórka zacznie odchodzić.

Inne odmiany bruschetty

Nie ma jednego sposobu na zrobienie bruschetty. Przepisów na tę włoską przekąskę jest bardzo wiele. Co więcej, możesz je dowolnie modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb oraz upodobań smakowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by urozmaicić recepturę o cebulę, ser mozzarella, szynkę parmeńską, szczypiorek lub natkę pietruszki. Wszystko zależy od ciebie. Bruschetta najlepiej smakuje na gorąco. Warto serwować ją od razu po wyjęciu z piekarnika. Uważaj, by podczas jedzenia się nie poparzyć.

