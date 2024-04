Ta błyskawiczna sałatka smakuje jak danie z najlepszej restauracji. Robię ją w 15 minut

Tak naprawdę nie ma jednego przepisu na sałatkę z penne z kurczakiem. Ile głów, tyle pomysłów na przyrządzenie tej przekąski. I właśnie za to lubię ją najbardziej. Nie muszę ściśle trzymać się żadnej receptury, ani skrupulatnie odmierzać ilości poszczególnych składników. Najczęściej wykorzystuję to, co akurat mam pod ręką – resztki z obiadu i niedojedzone warzywa. Dzięki temu nic się nie marnuje, a ja w 15 minut mam gotową przekąskę, którą zabieram ze sobą do pracy lub zjadam na kolację.

Przepis: Sałatka z penne z kurczakiem To pyszna i szybka przekąska. Świetnie sprawdza się na drugie śniadanie lub kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 40 g makaronu penne

1 filet z kurczaka

40 g liści świeżego szpinaku

1 czerwona papryka

1 łyżka oliwy z oliwek

3 łyżki tartego sera żółtego

sól

pieprz Składniki na sos: 4 lyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMakaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Filet z kurczaka oczyść z błonek i pokrój na mniejsze części, dopraw solą i pieprzem. Możesz też użyć innych przypraw (czerwonej słodkiej papryki, bazylii, majeranku itp.). Na koniec wysmaruj mięso oliwą. Rozgrzej patelnię i smaż je przez około 4 minuty z każdej strony. Oddziel liście szpinaku od łodyg. Umyj i osusz liście, a następnie zblanszuj je, czyli zanurz najpierw we wrzątku (na 30 sekund), a potem w zimnej wodzie z dodatkiem kostek lodu. Dzięki temu szpinak nie traci koloru, pozostaje jędrny i zachowuje wartości odżywcze. Umyj paprykę i wydrąż z niej gniazdo nasienne, a następnie pokrój warzywo na wąskie paski. Wymieszaj jogurt z majonezem. Pokrój przygotowanego wcześniej kurczaka na mniejsze kawałki. Robienie sałatkiPołącz ugotowany makaron z kurczakiem, szpinakiem i papryką. Dorzuć starty ser. Dodaj przygotowany wcześniej sos jogurtowo-majonezowy. Wymieszaj całość. Na koniec dopraw solą i pieprzem do smaku.

Możesz dowolnie modyfikować wskazaną recepturę zgodnie z indywidualnymi potrzebami i upodobaniami. Potraktuj ją jako inspirację. Jeśli nie masz w domu jakiegoś składnika, wykorzystaj inny. Możesz na przykład użyć wędzonego łososia zamiast kurczaka, a makaron penne zastąpić zwykłymi kokardkami czy świderkami.

Jak podawać sałatkę z penne z kurczakiem?

Sałatka z penne z kurczakiem świetnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. Możesz podszykować sobie część składników wieczorem, na przykład makaron czy kurczaka, a rano tylko wszystko ze sobą wymieszać. Dzięki temu zaoszczędzisz jeszcze więcej czasu. Przed podaniem możesz posypać sałatkę pestkami słonecznika lub orzechami włoskimi. Dodadzą jej chrupkości i cennych wartości odżywczych.

Pestki słonecznika i orzechy włoskie zawierają antyoksydanty, które wzmacniają układ odpornościowy i wspierają organizm w walce z infekcjami. Jednocześnie spowalniają procesy starzenia się komórek, niwelują stan zapalny tkanek i chronią przed wieloma schorzeniami, na przykład cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, problemami kardiologicznymi czy chorobami neurologicznymi. Znajdziesz w nich również błonnik, który przedłuża uczucie sytości, przyspiesza przemianę materii, a tym samym wspomaga odchudzanie.

Wskazówka: jeśli decydujesz się na dodanie orzechów włoskich do sałatki, pamiętaj, by nie pozbawiać ich ciemnej skórki. To właśnie w niej kryje się bowiem spora część cennych związków, między innymi antyoksydantów.

