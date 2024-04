Ten włoski patent na szybki obiad pokazał mi szwagier. Wy też pokochacie to pyszne danie

Spaghetti carbonara to tradycyjna włoska potrawa i najlepszy dowód na to, że przygotowanie wybornego dania nie musi być ani skomplikowane ani pracochłonne. Potrawa nie wymaga wielu składników.

Jak zrobić carbonarę?

Wystarczy makaron, żółtka, ser pecorino albo parmigiano, dojrzewający boczek pancetta lub guanciale, czyli suszona, dojrzewająca część policzka wieprzowego. Całość wieńczy spora ilość pieprzu. Z tych kilku produktów robi się sycący i szybki obiad dla całej rodziny. W moim przepisie wykorzystuję spaghetti, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać inną pastę, np. tagliatelle bądź papardelle. Najważniejsze jest to, by makaron był ugotowany al dente.

Przepis: Spaghetti carbonara To tradycyjne danie z pewnością skradnie serca nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g makaronu spaghetti

1, 5 l wody

5 żółtek

100 g pancetty lub guanciale

50 g sera pecorino albo parmigiano

sól

pieprz

2 łyżki oliwy Do dekoracji: natka pietruszki Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówPokrój mięso na mniejsze kawałki. Oddziel białka od żółtek i umieść je w osobnych naczyniach. Żółtka rozmąć za pomocą rózgi kuchennej. Powinny utworzyć jednolitą masę. Zetrzyj ser na tarce i dodaj 40 g wiórek serowych do masy jajecznej. Dopraw ją szczyptą pieprzu i całość wymieszaj. Jeśli używasz zwykłego boczku zamiast pancetty lub guanciale, możesz dodać do niej również szczyptę soli. Gotowanie makaronuWlej wodę do garnka i zagotuj. Gdy zacznie wrzeć dodaj do niej półtorej łyżeczki soli. Dorzuć makaron i gotuj spaghetti al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzając makaron, zostaw chochelkę wody z jego gotowania. Wykorzystasz ją do sosu. Smażenie i łączenie składnikówPokrojone mięso podsmaż na oliwie. Jeśli używasz zwykłego boczku, pomiń dodatek oliwy. Do podsmażenia boczku, wystarczy wytopiony z niego tłuszcz. Ugotowany i odcedzony makaron dodaj na patelnię. Wymieszaj całość. Zdejmij naczynie z palnika i wlej na patelnię masę jajeczną z serem. Dodaj też trochę wody z gotowania makaronu (jedną chochelkę). Dzięki temu sos będzie bardziej kremowy. Ponownie wszystko wymieszaj. Masa powinna się podgrzać, ale nie może się ściąć Podawanie carbonaryGotowe danie przełóż na talerze. Każdą porcję posyp pozostałą częścią startego sera i udekorować natką pietruszki.

Rada: jeśli nie masz pod ręką pancetty czy guanciale, wykorzystaj surowy boczek albo szynkę dobrej jakości. W sytuacji, gdy sięgasz po te zamienniki, dodaj do masy jajecznej również odrobinę soli. Jeżeli chcesz możesz użyć do przygotowania carbonary całych jajek (jednak w oryginalnym przepisie występują wyłącznie żółtka).

Wskazówka: po rozdzieleniu białek od żółtek, nie wyrzucaj białek. Możesz je wykorzystać do zrobienia innych przysmaków, na przykład bezy.

Inne propozycje na szybki obiad

Spaghetti carbonara to niejedyna propozycja na prosty, sycący, a zarazem szybki obiad. Masz do wyboru również inne możliwości. Dobrze sprawdzi się na przykład penne ze szpinakiem. Do jego przyrządzenia możesz wykorzystać pozostałości z obiadu lub niedojedzone warzywa. To danie daje kucharzowi duże pole do popisu. Doskonale sprawdzą się również błyskawiczne kluski. Powstają z trzech składników – maślanki, mąki i jajka. Możesz je podać z dowolnym sosem albo roztopionym masłem i ziołami.

Strzałem w dziesiątkę będzie też zapiekanka makaronowa z pomidorami i mozzarellą. Nie obciąża zbytnio żołądka, a jednocześnie zapewnia uczucie sytości. Danie przygotujesz w pół godziny. To świetny pomysł nie tylko na obiad, ale też awaryjną kolację.

