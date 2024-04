Robię to tiramisu w 5 minut. Jest pyszne i mniej kaloryczne niż klasyczny włoski deser

Klasyczne tiramisu to warstwowy deser. Powstaje z biszkoptów moczonych w kawie z dodatkiem likieru amaretto i kremu na bazie serka mascarpone, piany z białek oraz żółtek utartych z cukrem. Niestety tradycyjna wersja włoskiego przysmaku jest dość pracochłonna, a także kaloryczna. Jest jednak pewien sposób, by upiec dwie (a nawet trzy) pieczenie przy jednym ogniu – zjeść coś pysznego, nie napracować się zbytnio i nie przytyć.

Jak zrobić tiramisu w 5 minut?

Mój przepis na tiramisu jest banalnie prosty. Wystarczy wprowadzić jedną zmianę w klasycznej recepturze i zamienić tradycyjny krem z serka mascarpone na skyr wymieszany z odrobiną miodu oraz ekstraktu z wanilii. Ta drobna modyfikacja daje wielki efekt. Skraca czas przygotowania deseru i sprawia, że staje się on idealnym przysmakiem nawet na diecie. Mogą sobie na niego pozwolić również osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Przepis: Tiramisu Ten pyszny włoski deser zrobisz w kilka minut. Wystarczy parę łatwo dostępnych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 5 Składniki 18 podłużnych biszkoptów

300 g skyru

50 ml espresso

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka kakao Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówPołącz skyr z miodem i ekstraktem z wanilii. Podziel go na trzy równe części. Podobnie zrób z biszkoptami. Układanie warstw deseruNa dno niewielkiej formy wyłóż 6 biszkoptów. Skrop je espresso. Na ciastka połóż pierwszą porcję skyru. Kolejna warstwa to biszkopty skropione kawą. Przykryj je kolejną porcją serka. Powtórz czynność jeszcze raz, tak by na wierzchu był krem ze skyru. Podawanie deseruGotowy deser posyp przesianym kakao.

Wskazówka: tiramisu ze skyrem możecie podawać od razu po przygotowaniu. Najlepiej jednak smakuje po schłodzeniu w lodówce. Niska temperatura sprawia, że zyskuje lepszą konsystencję.

Jak tiramisu ze skyrem wspomaga odchudzanie?

Skyr to cenne źródło białka. Ten makroskładnik wspomaga pracę układu pokarmowego, a jednocześnie ułatwia odchudzanie. Zapewnia bowiem uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. W rezultacie można lepiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i zrzucać nadprogramowe kilogramy bez uczucia głodu. Poza tym białko usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza przemianę materii.

Inne wersje tiramisu

Jeśli przypadła ci do gustu dietetyczna wersja tiramisu w 5 minut, sięgnij też po inne przepisy na ten deser. Można go zrobić na wiele różnych sposobów. Ciekawą odsłoną włoskiego klasyka jest tiramisu z zieloną herbatą oraz migdałami. Ten przysmak nie należy do kategorii „fit”, ale mała porcja jedzona raz na jakiś czas nie powinna negatywnie wpłynąć na sylwetkę (przy założeniu, że nie będziemy sobie pozwalać na zbyt wiele odstępstw od diety w tygodniu i zadbamy o aktywność fizyczną).

