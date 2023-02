Tiramisu z zieloną herbatą. Wypróbuj przepis na pyszny deser włoskiego szefa kuchni!

„Zielone tiramisu to deser dla prawdziwych smakoszy. Jest delikatniejszy w smaku, bardziej wyrafinowany niż ten klasyczny z dodatkiem espresso. A co najważniejsze, korzystnie wpływa na trawienie, dzięki zawartości zielonej herbaty” – tłumaczy Anuelo Serra, szef kuchni i ekspert kulinarny.

Do przygotowania tego rodzaju tiramisu z potrzebne są dobrej jakości podłużne biszkopty, ser mascarpone, jajka, cukier, migdały oraz mała filiżanka mocnej zielonej herbaty.

„Można podawać go w pucharkach lub w prostokątnym naczyniu. Po zastygnięciu kroi się go na porcje i nakłada na talerzyki" – wskazuje szef kuchni.

Składniki na tiramisu powinny być oryginalne

„Tiramisu to deser na bazie sera mascarpone i nie powinno się go zastępować innym serem” – uważa szef kuchni Anuelo Serra. Ma biały kolor, a konsystencją przypomina nieco bitą śmietanę. Produkowany jest we Włoszech od wieków w regionie Lombardii. Powstaje z krowiego mleka, a zawartość tłuszczu wynosi 75 proc., niewiele mniej niż w maśle. Łagodny smak serka mascarpone powoduje, że wykorzystywany jest jako baza do sosów i doskonale nadaje się do deserów.

Przepis na tiramisu z zielonej herbaty

Do przygotowania tiramisu potrzebne są następujące składniki:



200 ml zaparzonej mocnej zielonej herbaty,

2 jajka + 2 żółtka,

70 g cukru pudru,

500 g serka mascarpone,

300 g podłużnych biszkoptów,

ok. 3 łyżek posiekanych migdałów.

Jak przygotować tiramisu z zieloną herbatą zamiast kawy?

Zaparz zieloną herbatę i ostudź ją. Jajka włóż do zlewu i przelej gorącą wodą. Oddziel żółtka od białek. Cztery żółtka ubij z cukrem pudrem na puszysty i jasny krem (ok. 7 minut) – najlepiej początkowo ubijać na parze (w metalowej misce zawieszonej na garnku z parującą wodą), a gdy żółtka będą już ciepłe, odstawić z pary i dalej ubijać. Następnie dodawać porcjami (po 3 łyżki) serek mascarpone, ale już w krótszych odstępach czasu. Cały czas ubijając, aż krem będzie gęsty i jednolity. W oddzielnej misce ubij dwa białka na idealnie sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli. Połącz ją z kremem z żółtek i serkiem mascarpone, delikatnie mieszając łyżką. Połowę biszkoptów na moment zanurzaj w herbacie i układaj w prostokątnym naczyniu np. żaroodpornym lub szklanym (ok. 20 x 22 cm) lub w pojedynczych naczynkach. Posyp cienką warstwą siekanych migdałów. Wyłóż połowę kremu i przykryj kolejną warstwą nasączonych biszkoptów. Znów oprósz migdałami. Posmaruj resztą kremu, posyp migdałami i wstaw do lodówki na minimum 3 godziny lub na całą noc.

