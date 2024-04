Ten lekki deser zawsze robię na weekend, to mój „słodki grzeszek”. Potrzebujecie tylko 3 składników

Lubicie popularne „ptasie mleczko”? Podobny deser możecie przygotować samodzielnie w domu. Zajmie wam to dosłownie chwilę. Co więcej, możecie eksperymentować i tworzyć takie pianki oblane czekoladą w różnych smakach. Sami przekonacie się o tym, że taki smakołyk będzie prawdziwą ucztą dla waszych zmysłów i szybko przygotujcie go ponownie.

Jak zrobić lekki deser z puszystą pianką? Prosty przepis

Zrobienie takiej pianki z mleka skondensowanego jest naprawdę niezwykle proste. Co więcej, przygotujecie ten deser z zaledwie trzech składników, a więc nie nabrudzicie nawet w kuchni. Przygotowaną piankową masę wystarczy połączyć z galaretką. Następnie, gdy całość już stężeje, pokrójcie ją na kawałki i polejcie czekoladą. Jeśli nie jesteście fanami tej formy wykończenia deseru, to śmiało tę puszystą piankę możecie również obsypać kakao.

Przepis: Pianka w czekoladzie To obłędnie puszysty deser, który skradnie serce każdego. Koniecznie spróbujcie go zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 ml zimnego niesłodzonego mleka skondensowanego

1 opakowanie przezroczystej galaretki

80 g czekolady Sposób przygotowania Rozpuszczenie galaretkiNajpierw rozpuśćcie galaretkę w szklance gorącej wody. Pamiętajcie, żeby ją cały czas mieszać. Później odstawcie galaretkę na bok, by nieco stężała. Ubijanie mlekaUbijcie mleko skondensowane – róbcie to do momentu, aż nabierze piankowej konsystencji. Dodajcie do mleka tężejącą galaretkę, a całość porządnie wymieszajcie. Taką mieszankę wylejcie na blaszkę (powinna być wyłożona folią spożywczą) i wstawcie na kilka godzin do lodówki. Rozpuszczanie czekoladyRozpuśćcie czekoladę w kąpieli wodnej. Połamcie ją na drobne kawałki, przełóżcie do miseczki. Zagotujcie w garnku wodę, a miseczkę z czekoladą ustawcie nad garnkiem z wrzącą wodą. Po kilku minutach czekolada będzie płynna. Przygotowanie deseruPiankę pokrójcie na mniejsze kawałki i oblejcie czekoladą. Następnie włóżcie na całą noc do lodówki.

Przygotowanie piankowego deseru – najważniejsze zasady

Jeśli chcecie, żeby wasza pianka miała mleczny kolor – wykorzystajcie przezroczystą galaretkę. Z powodzeniem możecie jednak użyć też tych kolorowych, cały deser nabierze dodatkowo na przykład cytrynowego lub truskawkowego posmaku. Wtedy pianka będzie też lekko żółta lub delikatnie różowa. Możecie postawić też na smakowe mleko skondensowane, na przykład o smaku karmelu. Świetnie sprawdzi się też smak czekolady lub toffi. Pamiętajcie jednak, żeby w takim przypadku wybrać przezroczystą galaretkę – inaczej deser będzie wyglądał nieapetycznie. Podobnie będzie z doznaniami smakowymi – trzeba odpowiednio łączyć ze sobą produkty w taki sposób, by pasowały do siebie smakowo. Jeśli jesteście na diecie, ale kusi was, żeby zjeść coś słodkiego – sięgnijcie na przykład po fit tiramisu lub dietetyczną napoleonkę.

Inne pomysły na ekspresowe desery

Domowe desery mogą być nie tylko pyszne, ale także proste i szybkie w przygotowaniu. Pomysłów na takie błyskawiczne desery jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład sałatka z sezonowymi świeżymi owocami to świetna opcja, by zaspokoić swoją ochotę na coś słodkiego – wystarczy pokroić owoce i wymieszać je ze śmietaną lub jogurtem. W ten sposób wasza przekąska będzie też zdrowa i pełna witamin. Innym pomysłem jest chrupiący owocowy crumble, gdzie owoce są posypane warstwą kruszonki z mąki, masła i cukru, a potem zapieczone w piekarniku. Jeśli macie ochotę na coś ekstremalnie szybkiego, idealnie sprawdzi się deser jogurtowy, czyli jogurt naturalny z różnymi dodatkami, takimi jak kawałki owoców, miód, migdały, orzechy. Wreszcie, nie zapominajcie o klasycznych naleśnikach – można je przygotować w ciągu kilku chwil i nadziać ulubionymi składnikami, od owoców po czekoladę czy dżem. Wszystkie te przepisy są proste, szybkie i smaczne, czyli idealne na domowy deser.

