Smaruję to ciasto rozmąconym jajkiem i wkładam do piekarnika. W 10 minut mam gotowy deser

Uwielbiam ciasto francuskie. Nie tylko za smak, ale i uniwersalność. Wykorzystuje je na mnóstwo różnych sposobów. Doskonale pasuje zarówno do dań wytrawnych, jak i słodkich. Poza tym nie wymaga wiele pracy. Dziś chciałabym wam przedstawić przepis na ekspresowy deser z wykorzystaniem tego składnika. Pyszny, szybki i banalnie prosty. Można go z łatwością spakować i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Jak zrobić ekspresowy deser z ciasta francuskiego?

Tak naprawdę potrzebujecie trzech składników, by wyczarować pyszny deser, którym będzie się zajadać cała rodzina. Ciasto francuskie to „must have”. Przyda się jeszcze rozmącone jajko i nadzienie. Ja zwykle sięgam po dietetyczny krem czekoladowy własnej roboty. Możecie też sięgnąć po klasyczny produkt ze sklepu albo domową konfiturę. Dobrze sprawdzą się również owoce, na przykład truskawki czy banany. Wybór należy do was.

Przepis: Pierożki na słodko z ciasta francuskiego Ten deser zrobicie w ekspresowym tempie z kilku łatwo dostępnych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 246 w każdej porcji Składniki 250 g ciasta francuskiego

12 łyżeczek kremu czekoladowego

1 jajko Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWybijcie jajko do miski i rozmąćcie je. Ciasto francuskie rozłóżcie na blacie, lekko rozwałkujcie i wytnijcie z nich duże kwadraty. Ich wielkość zależy od tego, jak duże pierożki chcecie zrobić. Robienie pierożkówNa każdy kwadrat nałóżcie dwie łyżeczki kremu czekoladowego. Następnie posmarujcie brzegi ciasta rozmąconym jajkiem i zlepcie je ze sobą, a na koniec lekko dociśnijcie, na przykład za pomocą widelca. Pieczenie pierożkówWyłóżcie blachę papierem do pieczenia i ułóżcie na niej pierożki. Każdy posmarujcie rozmąconym jajkiem. Następnie włóżcie blachę do piekarnika nagrzanego do 230 stopni na 10 minut.

Wskazówka: Jeśli chcecie, możecie zrezygnować ze smarowania ciasta francuskiego rozmąconym jajkiem. Ten zabieg sprawi jednak, że zyska ono piękny, złoty kolor.

Rada: Po upieczeniu możecie obsypać ciastka cukrem pudrem lub cynamonem albo polać je roztopioną czekoladą.

Jak przechowywać słodkie pierożki z ciasta francuskiego?

Jeżeli nie zjecie wszystkich ciastek od razu, możecie je przechować na później (przez 2-3 dni). Wystarczy zawinąć pierożki w papier śniadaniowy i schować do szafki kuchennej z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Dobrze sprawdzi się też zamykane pudełko wyłożone ręcznikiem papierowym. Możecie też zabrać „nadprogramowe” wypieki do pracy, szkoły lub na uczelnię. To świetny pomysł na słodki lunch.

Czytaj też:

Intensywnie czekoladowy fit deser zachwyca wszystkie moje koleżanki. Robię go w błyskawicznym tempieCzytaj też:

Mieszam 2 składniki i robię ekspresowy deser czekoladowy. Jest bajecznie puszysty i delikatny