To najlepsze parówki, jakie możesz kupić. Zawierają 100 procent mięsa i poleca je dietetyczka

Wiele osób lubi parówki, ponieważ to jeden z najprostszych i najszybszych posiłków, idealny na śniadanie lub kolację. Wystarczy je podgrzać i już są gotowe do zjedzenia, przez co są wygodnym wyborem na co dzień. Choć przez lata parówki miały raczej kiepską opinię – kojarzono je głównie z przetworzonym jedzeniem o niezbyt dobrym składzie, to jednak rynek produktów spożywczych zmienia się dynamicznie. Dotyczy to również kwestii składu parówek. Konsumenci są dziś znacznie bardziej świadomi, czytają etykiety i coraz częściej wybierają produkty bez zbędnych dodatków. Okazuje się, że aktualnie w sprzedaży są także parówki, których skład już nie przeraża.

Dietetyczka poleca te parówki

Wiele osób stara się ograniczać jedzenie parówek, ponieważ nie uchodzą one za dość zdrowe. Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska przekonuje jednak, że istnieją parówki, które są naprawdę godne polecenia.

Największa hejterka składów parówek Berlinki wrzuca ich stosunkowo nowy produkt i go chwali: jestem pod wielkim wrażeniem zmian, jakie zaszły w składzie i jakości – zaczęła ekspertka.

Dietetyczka poleca parówki Berlinki Natura – z kurczaka lub szynki. Jak wyjaśnia specjalistka – mają one prosty, dobry skład. Między parówkami z szynki a tymi z kurczaka jest różnica kaloryczna – te z szynki mają 299 kcal, a te z kurczaka 202 kcal, więc jeśli komuś zależy na dostarczeniu mniejszej ilości kalorii, to lepiej wybrać te z kurczaka. Zarówno parówki z kurczaka, jak i z szynki mają 100-procentową zawartość mięsa. Dla porównania – w Berlinkach klasycznych jest jedynie 71 procent mięsa.

Bartłomiej Szkutnik, prowadzący profil „Fit Recenzje” zwraca z kolei uwagę na to, że te parówki nie zawierają azotanu sodu. Azotan sodu (E251) to konserwant, który często dodaje się do wędlin i przetworzonych mięs, aby przedłużyć ich trwałość i nadać im różowy kolor, jednak dodatek ten nie jest zdrowy.

Jak ciekawie podać parówki?

Parówki można podać na wiele ciekawych i apetycznych sposobów – nie muszą być tylko nudnym dodatkiem do śniadania czy kolacji. Zawinięte w ciasto francuskie i upieczone świetnie sprawdzą się jako oryginalna przekąska na imprezę. Można je również pokroić i dodać do makaronu z sosem pomidorowym lub śmietanowym, tworząc w ten sposób szybki i prosty obiad. Pokrojone parówki można dodać też do omletu. Dzieci z pewnością ucieszą się z „ośmiorniczek” – parówek ponacinanych na końcach i podgrzanych, które zabawnie się wywijają. Koniecznie sprawdź też, jakie parówki lepiej omijać w sklepie. Zobacz również, jak nie przygotowywać parówek.

Czytaj też:

Męczy cię alergia i zatkany nos? Ekspertka: pij łyżkę tego „czarnego złota” dziennieCzytaj też:

Jesz zdrowo, a waga stoi? Nowe badania ujawniają przeoczony czynnik