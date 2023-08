Domową „fit nutellę” można jeść nawet na diecie odchudzającej. Przepis

Krem czekoladowy jest chyba ostatnią rzeczą, która przychodzi nam do głowy w kontekście diety odchudzającej. Większość z nich ma jednak jedną podstawową wadę – zdecydowanie nie należą do zdrowych i są prawdziwą bombą kaloryczną. A jednak okazuje się, że można przygotować „domową nutellę”, która jest zdrowszą alternatywą produktu ze sklepowej półki. W ten sposób, poza tym, że taki krem będzie znacznie mniej kaloryczny, to zyskacie też pewność, że nie zawiera sztucznych składników, stabilizatorów, czy szkodliwych konserwantów. Jego przygotowanie, wbrew pozorom, nie zajmie wam też dużo czasu

Domowa nutella idealna nawet na dietę

Trudno o osobę, która nie lubiłaby kremów czekoladowych. Idealnie sprawdzają się jako słodka przekąska jedzona łyżeczką prosto ze słoika lub smarowidło do kanapki. Można nią urozmaicić różnego rodzaju desery, będzie też doskonała jako nadzienie do naleśników – w połączeniu z bananami lub malinami zachwyci wszystkich domowników. Co jednak, gdy jesteśmy na diecie odchudzającej i konsekwentnie musimy sobie odmawiać tej słodkiej przekąski? Wtedy postawcie na domową „fit nutellę”. Jej głównym składnikiem jest awokado, które zawiera duże ilości kwasu linolowego obniżającego cholesterol, a także potas, który reguluje ciśnienie krwi. Ten gruszkowaty owoc jest świetny dla osób odchudzających się z jednego ważnego powodu – wpływa na uczucie sytości, a więc jedząc awokado, po prostu nie odczuwamy głodu przez dłuższy czas. Awokado jest jednak jednym z najbardziej kalorycznych owoców, dlatego nie można też przesadzać z jego ilością. Poza awokado będziecie potrzebować też odrobiny oleju kokosowego, miodu i kakao.

Przepis: Domowy krem czekoladowy To zdrowa wersja kremu czekoladowego na kanapki, której koniecznie musicie spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 sztuka awokado,

2 łyżki kakao,

2 łyżki miodu,

1 łyżeczka oleju kokosowego. Sposób przygotowania Przygotujcie awokadoNajpierw obierzcie awokado ze skórki, wyciągnijcie z niego pestkę i przełóżcie do misy blendera. Dodajcie pozostałe składnikiNastępnie dodajcie pozostałe składniki, czyli kakao, miód i olej kokosowy. Całość zblendujcie. Powinna powstać wtedy jednolita, gładka masa bez grudek. Ilość użytego kakao i miodu możecie modyfikować według uznania.

O czym pamiętać, robiąc domowy krem czekoladowy?

Przygotowując taki krem czekoladowy z awokado, zwróćcie uwagę na kilka szczegółów. Przede wszystkim awokado musi być bardzo dojrzałe, czyli miękkie. Jeśli takie nie jest – możecie pomóc mu szybko dojrzeć, wkładając je do papierowej torebki lub kartonowego pudełka z jabłkiem lub bananem. Następnie całość włóżcie do ciemnej szafki. Ten sposób sprawi, że awokado zmięknie w ciągu jednej nocy.

Do kremu możecie dodać również odrobinę soli, która doskonale zredukuje goryczkę awokado, ale też wzmocni słodki smak miodu. Pamiętajcie również, by w trakcie przygotowywania takiego kremu próbować, jak smakuje. Jest to ważne, ponieważ każde awokado może nieco inaczej smakować ze względu na swoją wielkość i dojrzałość, a to z kolei wymaga indywidualnego podejścia w dodawaniu pozostałych składników, których proporcje możecie nieco modyfikować. Być może konieczne będzie dodanie odrobiny więcej kakao lub miodu, niż jest to wskazane w przepisie.

Do czego można wykorzystać „fit nutellę”?

Domowy krem czekoladowy jest naprawdę smaczny, ale też bardzo uniwersalny. Możecie go dodać do wielu potraw, różnego rodzaju deserów czy przekąsek. Podobnie jak w przypadku tej pełnokalorycznej wersji, dietetyczny krem czekoladowy idealnie sprawdzi się jako dodatek do placuszków, naleśników, ciasteczek, ale też nadziewanych ciast, rogalików i muffinek. Doskonale będą smakować też lody zrobione z kremu czekoladowego (wystarczy zmieszać go z zagęszczonym mlekiem, a następnie włożyć do zamrażarki).

