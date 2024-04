Mieszam 2 składniki i robię ekspresowy deser czekoladowy. Jest bajecznie puszysty i delikatny

Błyskawiczne desery to świetny sposób na zaspokojenie ochoty na „coś słodkiego” wtedy, gdy nie mamy czasu, by przygotować pracochłonne ciasto lub inną słodycz. Wystarczy kilka prostych składników i chwila kreatywności, by stworzyć coś pysznego. Mogą to być na przykład szybkie sałatki owocowe, świeże owoce z bitą śmietaną lub błyskawiczne, domowe lody. To jednak nie koniec. Mamy przepis na ekspresowy deser, który uda się każdemu. Najważniejsze jednak, że przygotujecie go w dosłownie kilka minut.

Jak zrobić błyskawiczny deser czekoladowy? Łatwy przepis

Miłośnicy słodkich i bardzo czekoladowych deserów koniecznie muszą spróbować poniższej propozycji. Wystarczy, że zmieszacie ze sobą dwa składniki, które większość z was pewnie ma w swojej kuchennej szafce i gotowe. Ten bajeczny mus czekoladowy ma konsystencję chmurki i dosłownie rozpływa się w ustach.

Przepis: Ekspresowy deser czekoladowy Ten deser jest obłędnie smaczny i dziecinnie prosty w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 350 ml śmietanki 30%

opakowanie czekolady 74% Sposób przygotowania Rozpuszczanie czekoladyNajpierw rozdrobnijcie czekoladę na cząstki, a następnie przełóżcie do miseczki. Postawcie ją na niewielkim garnku wypełnionym do 1/4 wodą i podgrzejcie. Do czekolady dodajcie też śmietankę i rozpuśćcie całość w kąpieli wodnej, mieszając co jakiś czas. Gdy wasza masa czekoladowa będzie już gotowa, to odstawcie ją, by ostygła. Przygotowanie musuGdy wasza czekolada będzie się chłodzić – przygotujcie mus. Zmiksujcie pozostałą śmietankę (musi być zimna). Róbcie to do momentu, aż uzyska puszystą konsystencję. Dodajcie później 2 łyżki przestudzonej masy czekoladowej i delikatnie miksujcie. Później dokładajcie stopniowo masę, cały czas miksując całość do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Deser włóżcie do lodówki na około 2-3 godziny.

Inne propozycje ekspresowych deserów

Jeśli nie chcecie się ograniczać tylko do przygotowania czekoladowego musu, ale za to macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – koniecznie spróbujcie też zrobić na przykład deser z serka homogenizowanego. Wystarczy, że połączycie serek z łyżką miodu i dodacie ulubione owoce – dobrze będą pasować kawałki bananów lub jagody. Taki deser najlepiej jest podawać z pokruszonymi ciasteczkami. Kolejna propozycja to koktajl owocowy, który jest szalenie prosty – musicie tylko wrzucić swoje ulubione owoce do blendera i zmiksować z jogurtem lub mlekiem, dodając łyżeczkę miodu. Pamiętajcie, że taki koktajl najlepiej smakuje odpowiednio schłodzony.

Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie jagodowego sorbetu. Mrożone jagody przełóżcie do blendera razem z cukrem i odrobiną wody. Następnie miksujcie wszystkie składniki do uzyskania gładkiej konsystencji. Całość włóżcie do zamrażarki na kilka godzin. Spróbujcie też zrobić błyskawiczny deser z jogurtu greckiego. Możecie przyrządzić też crumble, czyli najlepszy deser dla zabieganych.

Jak pięknie udekorować deser?

Jeśli chcecie, żeby wasz deser wyglądał naprawdę apetycznie, a przy tym dość niestandardowo i zaskoczył waszych gości – postawcie na jadalne kwiaty. Z kolei do stworzenia ciekawych wzorów na wierzchu deseru możecie użyć płynnej czekolady. Dobrym pomysłem jest tworzenie kontrastowych wzorów – użyjcie jasnej czekolady do ciemnych deserów i na odwrót. Dobrze sprawdzą się też pokrojone owoce takie jak truskawki, maliny czy mango (lub te, które lubicie najbardziej). Śmiało deser możecie posypać też płatkami migdałów, rozdrobnionymi orzechami lub przyozdobić listkami mięty. Cudownie będzie się też prezentować jadalny brokat, który bez problemu kupicie przez internet.

Czytaj też:

Błyskawiczny obiad za grosze. Makaron do zupki chińskiej wykorzystuję zupełnie inaczej niż wszyscyCzytaj też:

Mój sos waniliowy wzbudza zachwyt, sekretem jest użycie 1 składnika. Minimum pracy i ekspresowy efekt