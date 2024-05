Owsianka à la kinder bueno to szaleństwo dla zmysłów. W 10 minut zrobicie ją w wersji dietetycznej

Owsianka to prawdziwy „superbohater” śniadań, jest pełna zdrowych składników odżywczych, które dostarczają energii na cały dzień. Płatki owsiane posiadają wysoką zawartość błonnika, który reguluje pracę jelit i zapewnia uczucie sytości na długo. Owsianka to również doskonałe źródło węglowodanów złożonych, które zapewniają stały dopływ energii, bez nagłych spadków poziomu cukru we krwi. Dodatkowo możliwość eksperymentowania z różnymi dodatkami, takimi jak owoce, orzechy czy przyprawy, sprawia, że owsianka nigdy się nie nudzi – co więcej, to danie można przygotować zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej.

Jak przygotować owsiankę à la kinder bueno? Prosty przepis

Owsianka jest doskonałą propozycją śniadaniową dla osób, które nie mają rano czasu. Jej przyrządzenie trwa zaledwie kilka minut, a smakuje naprawdę wspaniale. Gwarantujemy, że wasze zmysły oszaleją, jeśli przygotujecie owsiankę à la kinder bueno. Jest to świetna opcja dla tych, którzy są miłośnikami tych popularnych słodyczy.

Przepis: Owsianka à la kinder bueno Ta owsianka jest obłędnie smaczna. Fani popularnego batonika będą się nią zajadać Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 5 łyżek płatków owsianych

1 płaska łyżka budyniu waniliowego

1 łyżeczka ciemnego kakao

pokruszone orzechy laskowe

250 ml napoju roślinnego Sposób przygotowania Przygotowanie płatków owsianychPłatki zalejcie mlekiem i gotujcie do momentu, aż będą gęste. Budyń wymieszajcie z odrobiną mleka i dodajcie do płatków owsianych. Zróbcie to pod koniec ich gotowania. Mieszanie składnikówWyłóżcie 2/3 waniliowej owsianki do miseczki, a pozostałą część zmieszajcie z łyżeczką kakao. Warstwę kakaową połóżcie na warstwę waniliową i dodajcie pokruszone orzechy.

Jak zrobić dietetyczną owsiankę? Porady

Owsianka to świetna baza do eksperymentowania z różnymi zdrowymi składnikami. Dodanie świeżych lub mrożonych owoców, takich jak truskawki, jagody, maliny czy banany, nie tylko nadaje naturalnej słodyczy, ale także dostarcza cennych witamin i antyoksydantów. Posypując owsiankę pokrojonymi migdałami, orzechami włoskimi czy laskowymi oraz nasionami, takimi jak na przykład siemię lniane, pestki dyni czy słonecznika, wzbogacacie ją o zdrowe tłuszcze, białko i błonnik.

Dodatkowo zamiast tradycyjnego mleka krowiego, można użyć mleka roślinnego, takiego jak mleko migdałowe, kokosowe czy sojowe. Cynamon, wanilia, imbir czy kardamon to tylko kilka przykładów aromatycznych przypraw, które mogą nadać owsiance niepowtarzalny smak bez dodatkowej ilości cukru. Z kolei dodanie kakao do owsianki sprawi, że stanie się ona jeszcze smaczniejsza. Sprawdźcie też, czego nie dodawać do owsianki – niektóre produkty sprawią, że nie będzie już tak zdrowa.

