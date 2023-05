Czego nie dodawać do owsianki? Te produkty sprawią, że nie będzie już tak zdrowa

Owsianka w wielu domach jest jednym z najczęściej przygotowywanych śniadań. Wcale to nie dziwi, ponieważ ta potrawa jest niezwykle prosta i szybka. Dobrze jest jeść owsiankę codziennie, wtedy jednak trzeba zwrócić uwagę na sposób jej przygotowania. Można zrobić ją na wiele sposobów – na słodko lub wytrwanie – w zależności od dodatków. Okazuje się jednak, że nie ze wszystkim produktami powinniśmy ją łączyć. Choć płatki owsiane same w sobie są bardzo wartościowe, to poprzez dodanie niektórych składników możemy sprawić, że owsianka nie będzie już tak zdrowa.

Czego lepiej nie dodawać do owsianki?

Podstawowym błędem jest dodawanie do niej cukru. Robienie tego wynika to z faktu, że owsianka ma dość charakterystyczny smak – jednak dla niektórych jest przez to bardzo mdła. Owies jest bogaty w dobrze przyswajalne węglowodany. Są one stopniowo uwalniane w organizmie, a to sprawia, że nie odczuwamy skoków insuliny. Cukier z kolei powoduje wahania glikemii. Dodatkowo owsianka staje się wtedy bardziej kaloryczna. Jeżeli czujecie potrzebę dosłodzenia owsianki – wybierzcie dobrej jakości miód. Dodajcie jego niewielką ilość, jednak dopiero w momencie, gdy owsianka delikatnie przestygnie (w wysokich temperaturach miód traci swoje cenne właściwości). Wystrzegajcie się też dodawania do owsianki barwionych jogurtów i kefirów, czekoladowych kremów.

Produkty, które psują owsiankę

Lepiej nie sięgać też po różnego rodzaju syropy i dżemy, które także zawierają duże ilości cukru i substancji słodzących. Zamiast tego dobrze jest postawić na świeże owoce, które są bogactwem witamin. Do owsianki nie należy też dodawać soli. Płatki owsiane mają niską zawartość sodu, a to z kolei sprawia, że śmiało mogą ją jeść nawet osoby z nadciśnieniem. Lepiej więc nie psuć tego efektu, soląc owsiankę. Zdarza się także, że niektóre osoby do owsianki dodają masło – to również jest sporym błędem. Mimo że ten składnik wpływa pozytywnie na konsystencję owsianki, sprawiając, że staje się bardziej kremowa, to może negatywnie zadziałać na nasz układ sercowo-naczyniowy. Do owsianki lepiej jest też nie dodawać tłustego mleka – zwiększy ono jej kaloryczność.

Co warto dodać do owsianki?

Kluczem do przygotowania zdrowej owsianki jest wybieranie naturalnych składników. Należy unikać tych produktów, które same w sobie już są niezdrowe. Jako dodatki odpowiednie będą więc wspomniane wcześniej owoce, ale też na przykład orzechy, pestki dyni i słonecznika, siemię lniane. Ciekawym urozmaiceniem będzie dodanie do niej również odrobiny kakao lub cynamonu. Te produkty sprawią, że wasze śniadanie będzie jeszcze zdrowsze. Możecie też dosypać troszkę kurkumy, wtedy powstanie tzw. złota owsianka. Z kolei do owsianki „na słono” świetnie sprawdzi się kozi ser w połączeniu z tymiankiem.

Czytaj też:

Podobną owsiankę jada Iga Świątek. Zdrowy posiłek przygotujesz w kilka minutCzytaj też:

Pieczona owsianka dobra na śniadanie, deser lub podwieczorek. Wypróbuj nasz przepis