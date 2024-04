Jest smaczniejszy niż skyr i nie zawiera ani grama tłuszczu. Możesz go jeść nawet na diecie

Kvarg powstaje w procesie fermentacji odtłuszczonego mleka z udziałem bakterii mlekowych. W sklepach można znaleźć różne rodzaje tego serka. Największe zainteresowanie budzą wersje smakowe produkowane z wykorzystaniem owoców (na przykład truskawek, brzoskwiń itp.) albo ekstraktu z wanilii.

Kvarg a odchudzanie

Serek kvarg, podobnie jak jogurt skyr, ma niewiele kalorii. W 100 gramach znajduje się około 65-77 kcal (wersje owocowe są na ogół bardziej kaloryczne). Serek jest doskonałym źródłem białka, które zapewnia uczucie sytości na długo. Już niewielka porcja serka hamuje uczucie głodu. To dobra informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jednym z czynników, który znacznie utrudnia odchudzanie jest bowiem podjadanie między posiłkami i sięganie po niezdrowe przekąski (batony, słodycze, chipsy etc.). Włączenie kvargu do diety pozwala rozwiązać ten problem.

Jakie jeszcze właściwości ma kvarg?

Kvarg zawiera też bakterie probiotyczne. Wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Poprawia stan mikroflory jelit i wzmacniają odporność organizmu. Wspiera organizm w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Poza tym serek ma w swoim składzie wapń, który wzmacnia kości i zęby. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Bierze też udział w wytwarzaniu wielu enzymów i hormonów. Usprawnia działanie mięśni. Zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Czy kvarg jest lepszy od skyru i jak wykorzystać go w kuchni?

Kvarg nie jest tak kwaśny, jak skyr. Dlatego dla wielu osób jest dużo lepszym wyborem niż jogurt typu islandzkiego (ze względu na walory smakowe). Można go wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Świetnie sprawdza się między innymi jako składnik różnego rodzaju placków i omletów. Z łatwością zrobisz też z niego sernik na zimno, domowe lody czy farsz do naleśników. Ten serek doskonale pasuje również do sosów. Bez trudu przygotujesz na jego bazie dip czosnkowy do pizzy lub tortilli albo zdrową pastę kanapkową. Co więcej, kvarg to również znakomity dodatek do koktajli owocowych czy owsianki.

