Owsianka a’la tiramisu to najlepsze śniadanie, jakie zjecie. Mnie zastępuje deser podczas odchudzania

Owsianka to jedno z ulubionych śniadań wielu osób. Jest to prawdziwy skarb na talerzu! Jest bogata w błonnik, który pomaga w regulacji trawienia oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Ponadto, zawiera wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, żelazo, magnez czy cynk, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Regularne spożywanie owsianki może również przyczynić się do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób serca i cukrzycy typu 2. To idealne śniadanie dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i chcą dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych już od samego rana, a do tego zjeść coś pysznego.

Jak zrobić owsiankę a’la tiramisu? Prosty przepis

Owsianka a’la tiramisu to pyszna wariacja klasycznej wersji tej potrawy. Łączy ona smak tiramisu ze zdrowymi właściwościami płatków owsianych. Co więcej, w odróżnieniu od tradycyjnego tiramisu nie jest istną bombą kaloryczną. To idealna propozycja dla miłośników tego włoskiego deseru. Głównymi składnikami takiej owsianki są oczywiście płatki owsiane, ale również skyr waniliowy, banan, mleko i kakao. Taka owsianka z powodzeniem może być również zaserwowana jako deser dla osób, które dbają o linię.

Przepis: Owsianka a\'la tiramisu Ta owsianka jest po prostu przepyszna. Idealnie sprawdzi się na śniadanie, ale też deser Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 60 g banana

40 g płatków owsianych

5 g erytrytolu

5 g kakao

150 g skyru waniliowego

125 ml mleka

1 porcja espresso Sposób przygotowania Gotowanie owsiankiNajpierw wsypcie do garnka płatki owsiane, słodzik, mleko, kakao i espresso. Całość gotujcie, aż owsianka uzyska gęstą konsystencję. Następnie odstawcie ją na chwilę do ostygnięcia. Układanie owsiankiUkładajcie owsiankę warstwowo w słoiczku. Na pierwszą warstwę owsianki połóżcie plasterki banana, później skyr. Czynność tę powtórzcie jeszcze raz. Wierzch owsianki posypcie kakao.

Z czym można podawać owsiankę?

Istnieje wiele ciekawych i kreatywnych sposobów podania owsianki, które można dostosować do tego, na co aktualnie mamy ochotę. Owsianka świetnie smakuje ze świeżymi owocami, orzechami, migdałami, ale to nie wszystko. Możecie przygotować też sernikową owsiankę. Kolejną ciekawą propozycją jest przyrządzenie owsianki na ciepło z dodatkiem cynamonu i jabłek – ten przepis pokochają wszyscy miłośnicy szarlotki. Możecie zrobić też owsiankę w wersji wytrawnej, dodając do niej na przykład dynię czy cukinię. Doskonale smakuje też owsianka marchewkowa z pomarańczą i orzechami włoskimi – to połączenie sprawia, że kubki smakowe dosłownie szaleją.

