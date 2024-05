Błyskawiczny obiad za grosze. Biorę 3 składniki i zapiekam, a każdy prosi o dokładkę

Szybkie obiady są zbawieniem dla zabieganych osób, które chcą zjeść smaczny posiłek bez konieczności stania kilka godzin w kuchni. Zdrowe i smaczne dania można przygotować w naprawdę krótkim czasie. Poza makaronem z sosem czy kremem warzywnym, ciekawą opcją jest również przyrządzenie ziemniaków z farszem. Taka potrawa rzadko gości na naszym stole, więc z pewnością będzie miłym urozmaiceniem. Warto mieć kilka prostych przepisów w zapasie, aby z łatwością przygotować smaczne dania nawet w najbardziej zabieganych dniach. Poniżej przedstawiamy przepis na jedno z nich.

Jak przygotować ziemniaki z farszem? Prosty przepis

Ten obiad zrobicie ze składników, które większość z was pewnie ma w swojej kuchennej szafce lub lodówce. Rzadko się przecież zdarza, żeby w polskim domu nie było ziemniaków, a to właśnie one są głównym składnikiem tego dania. Możecie podać je jednak w nieco innej formie niż zawsze. Będą doskonale smakować z wędzonym boczkiem, tartą mozzarellą. Całość możecie posypać pokrojonym szczypiorkiem lub swoimi ulubionymi ziołami. Takie danie przygotujecie w około 30 minut, a więc to naprawdę błyskawiczny obiad, a do tego bardzo tani. Faszerowane ziemniaki będą świetnie smakować z domowym sosem czosnkowym.

Przepis: Ziemniaki z mozzarellą i boczkiem Tak przyrządzone ziemniaki będą wspaniałym urozmaiceniem dla całej rodziny Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 3 Składniki sól i pieprz do smaku

3 duże ziemniaki

60 g tartej mozzarelli

50 g wędzonego boczku Sposób przygotowania Gotowanie ziemniakówNajpierw porządnie umyjcie ziemniaki, a później ugotujcie je w mundurkach. Po ugotowaniu odcedźcie i odstawcie do wystygnięcia. Przygotowanie farszuPo wystygnięciu ziemniaków przekrójcie je na pół i delikatnie wydrążcie każdą połówkę. Pokrójcie boczek na drobne kawałki i wymieszajcie z mozzarellą, miąższem z ziemniaków oraz doprawcie solą i pieprzem. Pieczenie ziemniakówZiemniaki ułóżcie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Każdą z połówek nadziejcie przygotowanym farszem. Możecie też lekko posypać ziemniaki mozzarellą. Włączcie piekarnik na funkcję górą/dół na temperaturę 220 stopni. Ziemniaki pieczcie przez około 15 minut.

Jak jeszcze ciekawie można przyrządzić ziemniaki?

Ziemniaki są warzywem, które można przyrządzić na bardzo wiele sposobów. Wcale nie musicie ograniczać się do klasycznego purée, frytek czy zupy ziemniaczanej, smacznych opcji jest o wiele więcej. Możecie wykorzystać je też do przygotowania placków ziemniaczanych czy różnego rodzaju zapiekanek, w których właśnie to warzywo odgrywa „główną rolę”. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie krokietów z ziemniaków czy faworków ziemniaczanych. Co więcej, ziemniaków wcale nie trzeba jeść tylko na obiad – sprawdzą się również na śniadanie, możecie przyrządzić frittatę, czyli włoski specjał na bazie jaj, dodając do niego właśnie ziemniaki.

