Jednogarnkowy obiad w 20 minut to mój ratunek, gdy nie mam czasu gotować. Cała rodzina się zajada

W sytuacjach, gdy nie mamy czasu na gotowanie, idealnie sprawdzają się potrawy jednogarnkowe. Są nie tylko smaczne i sycące, ale też do tego naprawdę bardzo tanie. Takie potrawy gotują się niemal „same”, dlatego są doskonałym rozwiązaniem dla zapracowanych osób. Nadają się też do zamrożenia, więc śmiało można przygotować ich większą ilość, by móc podać jako „obiad awaryjny”, gdy na przykład nie zdążymy zrobić zakupów.

Jak zrobić jednogarnkowy obiad w 20 minut? Prosty przepis

Kaszotto to danie, które jest podobne do risotto, jednak zamiast ryżu bazowym składnikiem jest kasza (najczęściej kasza jęczmienna lub kasza gryczana). Ich elementem wspólnym jest jednak to, że takie danie przygotowuje się szybko i prosto, a do tego nie trzeba się martwić stertą brudnych naczyń w zlewie, ponieważ tę potrawę robi się w zaledwie jednym garnku. Kaszotto jest idealną opcją dla tych, którzy szukają pomysłu na szybki obiad, ale także tych, którzy chcą wprowadzić więcej kaszy do swojej diety. Dodatkowo danie to można dostosować do własnych upodobań smakowych, a do jego przygotowania wykorzystywać warzywa sezonowe.

Przepis: Kaszotto z kurczakiem i marchewką Ten obiad jest nie tylko bardzo szybki, ale też naprawdę doskonale smakuje Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 pojedyncza pierś z kurczaka

1 woreczek kaszy gryczanej niepalonej

1 por

1 mała cebula

kilka ząbków czosnku

2 łyżeczki oliwy

1 łyżeczka masła

250 g marchewki i groszku

250 ml bulionu

sól

pieprz

suszony czosnek

tymianek

pieprz ziołowy

szczypiorek

natka pietruszki Sposób przygotowania SmażenieNajpierw w rondlu podsmażcie na oliwie pokrojonego pora, cebulę i czosnek wyciśnięty przez praskę. Dodawanie pozostałych składnikówDodajcie masło i pierś z kurczaka pokrojoną w kostkę. Całość przyprawcie do smaku i podsmażajcie przez chwilę. Dodajcie również surową, opłukaną kaszę. Podsmażcie całość. Wlewanie bulionuDodajcie pokrojoną w kostkę marchewkę oraz groszek. Całość podsmażajcie jeszcze przez chwilę, a na koniec wlejcie bulion. Odczekajcie, aż kasza zmięknie i wchłonie bulion. Gotowe danie posypcie pokrojoną zieleniną.

Inne pomysły na szybki i prosty obiad

Pomysłów na taki ekspresowy obiad jest naprawdę wiele. Możecie przyrządzić na przykład tortillę z warzywami i serem – wystarczy, że na patelni podsmażycie pokrojone warzywa, takie jak papryka, cebula, cukinia i pieczarki. Następnie musicie ułożyć warzywa na tortillę, posypać startym serem i zwinąć ją, a całość podsmażyć na suchej patelni. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie błyskawicznej fasolki po bretońsku. Wbrew pozorom jako danie obiadowe dobrze sprawdzą się również sałatki – jeśli dodacie do nich ryż lub makaron i na przykład kawałki kurczaka, będą naprawdę sycące. Miłośnicy płatków owsianych też mogą je przygotować w wersji obiadowej – zapiekane „na słono” z warzywami i innymi dodatkami.

Czytaj też:

Mieszam twaróg z paroma składnikami i w mig mam gotowy obiad. To mój powrót do dzieciństwaCzytaj też:

Młoda kapusta zrobiona z przepisu babci znika z talerzy w mig. Oprócz boczku dodaję też ten owoc