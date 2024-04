Ścieram kalafior i mam tani obiad, a smakuje jak z najlepszej restauracji. Kluczowa jest 1 rzecz

Szukając pomysłu na tani i szybki obiad, zazwyczaj sięgamy po makarony z różnego rodzaju sosami. Dobrze sprawdzają się też dania jednogarnkowe – kaszotto czy risotto. W tym przypadku wcale nie musicie ograniczać się do klasycznych przepisów, ponieważ wystarczy odrobina kreatywności, a będziecie mieć pyszny obiad dla całej rodziny. I co najważniejsze – w waszej kuchni nie zapanuje monotonia. Możecie przyrządzić na przykład lekkie, ale bardzo pożywne risotto z kalafiora.

Jak zrobić risotto z kalafiora? Przepis

Gwarantujemy, że kalafior przyrządzony w ten właśnie sposób będzie smakować jak danie z najlepszej restauracji. Bardzo ważny jest dodatek wina – pamiętajcie, by je porządnie odparować. Co więcej, z pewnością zaskoczycie tą potrawą domowników, ponieważ słysząc „risotto” większość z nas spodziewa się po prostu klasycznego ryżu wymieszanego z warzywami. Taki kalafior po ugotowaniu i rozdrobnieniu ma podobną konsystencję do tradycyjnego ryżu, jednak potrawa z jego użyciem jest znacznie bardziej kremowa.

Przepis: Risotto z kalafiora Takie risotto smakuje doskonale i jest świetną odmianą dla klasycznej wersji Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 szklanka bulionu warzywnego

120 ml białego, wytrawnego wina

40 g parmezanu

2 łyżki masła

1 łyżka koperku

1 sztuka kalafiora

1 słoiczek marynowanych grzybów

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka świeżego lubczyku

1 łyżka natki pietruszki Sposób przygotowania Przygotowanie warzyw i grzybkówNajpierw zetrzyjcie kalafior na tarce o dużych oczkach, a następnie pokrójcie grzybki na mniejsze części. Cebulę z kolei posiekajcie w drobną kostkę. Czosnek i ser zetrzyjcie na tarce o drobnych oczkach. PodsmażanieRozpuśćcie na patelni łyżkę masła i podsmażcie cebulę, czosnek oraz grzybki. Róbcie to do momentu, aż warzywa będą pięknie zarumienione. Dodajcie kalafior i smażcie całość na średnim ogniu, mieszając co jakiś czas. Następnie dodajcie wino i odparujcie je. Gotowanie risottoGdy warzywa już wchłoną wino – dodajcie bulion. Całość gotujcie na średnim ogniu, a gdy bulion zostanie już też wchłonięty, to zdejmijcie patelnię z kuchenki. Na koniec dodajcie łyżkę masła, ser oraz zioła i dokładnie wymieszajcie całość.

Kalafior będzie świetnym zamiennikiem dla tych, którzy nie chcą jeść ryżu. Dobrze sprawdzi się też jako lżejsza alternatywa klasycznego risotto w przypadku osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Jeśli nie macie czasu na przygotowanie tej potrawy zaraz po zakupie kalafiora, to po prostu zetrzyjcie go na tarce, a następnie wrzućcie do zamrażarki.

Inne pomysły na pyszny obiad z kalafiora

Z kalafiora przyrządzicie nie tylko przepyszne risotto, ale też wiele innych potraw. Warto więc, by to warzywo zagościło w waszym menu na co dzień. Możecie zrobić między innymi kotlety z kalafiora – z powodzeniem zastąpią ich mięsną wersję, a osoby na diecie odchudzającej mogą zajadać się nimi do woli. Taki ugotowany i rozdrobniony kalafior dobrze sprawdzi się też w różnego rodzaju sałatkach, a nawet możecie dodać go do gołąbków. Użyjcie go też jako dodatek zamiast surówki na przykład do mięsa lub ryb.

Ugotowany i zblendowany kalafior świetnie sprawdzi się też w zastępstwie klasycznego purée – zobaczcie, jak zrobić purée z kalafiora. Warto spróbować przygotować też krem z kalafiora lub upiec go z różnymi dodatkami – mieszajcie smaki i bawcie się tym, śmiało eksperymentując. Co powiecie na zapiekany kalafior z jarmużem, morelami i grzybami leśnymi? My uważamy, że takie połączenie smakuje naprawdę genialnie.

Jak wybrać idealny kalafior? Najważniejsze zasady

Kalafior jest pyszny, ale też świetnie wpływa na nasz organizm orz zdrowie. Jaki wybrać najlepiej? Wystarczy, że będziecie kierować się kilkoma podstawowymi zasadami. Chodzi przede wszystkim o to, by główka kalafiora miała idealnie biały kolor – wszystkie odbarwienia i ciemne plamy są znakiem, że warzywo jest chore albo stare.

Przyjrzyjcie się też liściom – powinny być jędrne i zielone, a te, które są zwiotczałe i z odbarwieniami oznaczają, że kalafior nie jest już pierwszej świeżości. Pamiętajcie też, by kupować dokładnie taką ilość kalafiora, jakiej aktualnie potrzebujecie. Możecie przechowywać go w lodówce przez około 3 dni od zakupu, dlatego wystrzegajcie się robienia dużych zapasów.

