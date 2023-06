Kalafior wspomaga odchudzanie. Wypróbuj klasyczny przepis na tę zdrową przekąskę

Kalafior ma bardzo mało kalorii. Jedna filiżanka posiekanego surowego kalafiora, ważąca ok. 100 gramów dostarcza tylko 27 kalorii. Znajdziemy w nim również 2 gramy białka, 0,3 grama tłuszczu, 5 g węglowodanów, w tym 2,1 g błonnika i 2 g cukru. Kalafior jest bogaty w witaminy, w tym sporo witaminy C (100 g. kalafiora pokrywa ok. 80 proc. dziennego zapotrzebowania), witaminy z grupy B oraz witaminę K. Ze składników mineralnych zawartych w tym warzywie warto wymienić: żelazo, fosfor, potas i mangan.

Regularne jedzenie kalafiora korzystnie wpływa na zdrowie i figurę

Kalafior zawiera związki fitochemiczne, zwane indolami i glukozynanami: glukobrasycynę, glukorafaninę i glukonasturtiinę. Stymulują one enzymy, które chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Badania potwierdzają, że regularne spożywanie warzywa z rodziny krzyżowych, do których należy kalafior, zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi,powstrzymując komórki nowotworowe przed rozmnażaniem. Obecna w warzywie glukorafanina wspomaga układ krążenia i prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Kalafior jest bogaty w błonnik i wodę. Oba składniki są ważne w zapobieganiu zaparciom, utrzymaniu prawidłowej pracy przewodu pokarmowego i prawidłowej wagi ciała.

Wprowadzając na stałe do jadłospisu kalafior, można zrzucić zbędne kilogramy. Ze względu na dużą objętość, ale niską kaloryczność tego warzywa, łatwo jest zjeść dużą porcję gotowanego kalafiora na raz, zwłaszcza w postaci purée i pozbyć się uczucia głodu.

Do czego wykorzystać kalafior w kuchni?

W polskiej kuchni kalafiory podaje się najczęściej gotowane, polane roztopionym masłem i przyrumienioną bułką tartą. Sa pyszne, ale ich nie polecamy osobom na dietach redukujących wagę, bo przyrumieniona na maśle bułka zawiera sporo kalorii. Można ją jednak zastąpić np. sosem jogurtowym z koperkiem. Kalafiory można też dodawać na surowo do sałatek lub przyrządzić z nich wegańskie kotlety czy nuggetsy i zapiec je w piekarniku.

Uwaga: kalafior nie jest polecany osobom zmagającym się z zespołem jelita drażliwego. Powinny też unikać kobiety w ciąży. Warzywo to jest bowiem ciężkostrawne i wykazuje właściwości gazotwórcze. Zaleca się unikać jego spożywania zwłaszcza w godzinach wieczornych. Kalafiorów nie powinny też spożywać osoby chorujące na niedoczynność tarczycy czy chorobę Hashimoto. Podobnie jak inne warzywa kapustne, kalafior wykazuje bowiem właściwości wolotwórcze.

Wypróbuj przepis na kalafior z masłem i bułką tartą (w wersji light z sosem jogurtowym)

Przepis: Kalafior z bułką tartą i masłem (w wersji light z jogurtowym sosem) Gotowany kalafior polany roztopionym masłem i podsmażoną bułką tartą lub polany jogurtowym sosem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki cały kalafior

2-3 litry wody

szklanka mleka

2 łyżeczki cukru

2 łyżeczki soli

2 łyżki bułki tartej

50 g masła

ew. 1 jogurt naturalny

2 łyżeczki posiekanego świeżego koperku. Sposób przygotowania Zagotuj wodę z mlekiemWodę i mleko zagotuj w wysokim garnku. Ugotuj kalafiorCały kalafior włóż do garnka, dodaj cukier i sól i gotuj przez 15 minut. Podpraż bułkę tartąNa patelni podpraż samą bułkę, po czym dodaj masło, całość połącz ze sobą. Polej kalafior masłem z prażoną bułką tartąUgotowany kalafior polej masłem z bułką. Zamiast podsmażonej bułki możesz użyć jogurt naturalnyPomieszaj jogurt z koperkiem i polej ostudzone warzywo.

Czytaj też:

Czy można jeść surowy kalafior? Część osób będzie zaskoczonaCzytaj też:

Młoda kapusta jest zdrowsza od kiszonej. Dowiedz się, jak ją przyrządzić