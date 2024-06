Francuski omlet bije na głowę polską jajecznicę. Dawno nie jadłam czegoś tak pysznego

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Powinien dostarczyć organizmowi sporą dawkę energii. Dlatego o poranku chętnie sięgam po omlet francuski. Zawiera duże ilości białka. Dzięki temu zapewnia uczucie sytości na długo. Jednocześnie nie obciąża układu pokarmowego. To idealna propozycja dla osób na diecie, które chcą zrzucić na programowe kilogramy.

Jak zrobić francuski omlet?

Wbrew pozorom zrobienie francuskiego omleta wcale nie jest trudne. Nie zajmuje też dużo czasu. Jego sekretem jest odpowiedni sposób smażenia. Jajka powinny szybko się ściąć. Nie mogą się jednak przypalić. Jak osiągnąć ten efekt? Kluczem jest dobrze rozgrzana patelnia.

Przepis: Omlet francuski To świetna propozycja na śniadanie lub lekką kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 3 jajka

2 łyżki masła

1 łyżka mleka

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka wybijcie do miseczki i roztrzepcie za pomocą rózgi kuchennej. Dodajcie mleko (możecie zastąpić je wodą), szczyptę soli i nieco świeżo zmielonego pieprzu. (pomińcie ten składnik, jeśli chcecie przygotować wersję na słodko). Całość wymieszajcie SmażenieRozgrzejcie nieprzywieralną patelnię na palniku o średniej mocy. Gdy patelnia będzie rozgrzana, dodajcie masło. Rozprowadźcie je po całej powierzchni patelni. Wlejcie roztrzepane jajka. Za pomocą silikonowej szpatułki nieustannie mieszajcie masę, zaczynając od środka. Gdy jajka się lekko zetną, rozprowadźcie je po całej powierzchni patelni. Poczekacie 2 minuty aż omlet się zetnie. Przechylcie patelnię w stronę i delikatnie zwińcie omlet w rulon.

Wskazówka: Jeśli chcecie, by omlet był bardziej puszysty, oddzielcie białka od żółtek i ubijcie z nich pianę. Następnie dodajcie ją do rozmąconych żółtek, a całość dokładnie wymieszajcie za pomocą silikonowych szpatułki. Róbcie to bardzo delikatnie. Piana nie może opaść.

Z czym podawać omlet francuski?

Omlet francuski świetnie smakuje w zestawieniu z czosnkowymi grzankami lub zwykłym pieczywem. Gotowe danie możecie posypać siekanym szczypiorkiem, natką pietruszki bądź startym parmezanem. Jeśli wolicie wersję na słodko, posypcie wierzch omleta cukrem pudrem, cynamonem albo wiórkami czekolady. Możecie też dodać do środka ulubione owoce, na przykład banany.

