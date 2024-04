Mój omlet zawsze jest obłędnie puszysty. Kluczowa jest 1 zasada, żeby miał konsystencję chmurki

Omlet to bardzo popularny wybór śniadaniowy. Nic dziwnego, jest pyszny i przygotowuje się go niezwykle szybko. Dodatkowo można eksperymentować z różnego rodzaju dodatkami. Ta szybka i pożywna potrawa często stanowi doskonałą opcję dla osób prowadzących zabiegany tryb życia – dostarcza do organizmu potrzebne składniki odżywcze, dzięki którym mamy energię przez cały poranek. Nie zawsze jednak nasz omlet prezentuje się apetycznie. W prosty sposób można jednak temu zaradzić – musicie trzymać się kilku podstawowych zasad, a zobaczycie, że rodzina będzie chwalić i sięgać po dokładkę.

Jak zrobić puszysty omlet? Najważniejsze zasady

Jaka jest najważniejsza zasada dotycząca przygotowywania pysznego omletu? Przede wszystkim zakłada się, że na jedno jajko powinna przypadać także jedna mała łyżka mleka lub wody. Bardzo ważne jest też, żeby jajka, które wykorzystacie do zrobienia omletu, miały temperaturę pokojową – musicie je więc odpowiednio wcześnie wyjąć z lodówki. Efekt puszystej, biszkoptowej pianki zapewni z kolei oddzielenie białek od żółtek i ubicie ich na sztywną pianę. Podobny rezultat uzyskacie też, gdy dodacie proszek do pieczenia (wystarczy odrobina). Co więcej, większość z nas ubitą pianę z białek dodaje do powstałej masy z żółtek. Okazuje się jednak, że lepiej zrobić to odwrotnie, czyli dodać żółtka do piany z białek, a następnie delikatnie połączyć całość. Podczas smażenia nie naciskajcie też na omlet łopatką. Pamiętajcie również, żeby masę jajeczną wylać na dobrze już rozgrzaną patelnię, ale omlet smażycie na małym ogniu.

Jeśli zależy wam na tym, żeby wasz omlet był puszysty – unikajcie też nadmiaru dodatków. Jeśli dorzucicie zbyt dużo składników, takich jak warzywa czy mięso, może to sprawić, że omlet stanie się ciężki, a przez to też mniej puszysty. Jeśli wasz omlet jest gęsty i z dużą ilością składników – dobrym patentem jest dopieczenie go jeszcze w piekarniku, już po zdjęciu go z patelni.

Z czym podawać omlet? Skorzystajcie z inspiracji

Omlet możecie przyrządzić w najróżniejszych odsłonach – od tych klasycznych po te znacznie bardziej oryginalne. Omlet z dodatkiem szpinaku, pomidorów i sera feta będzie pyszną kombinacją smaków śródziemnomorskich. Możecie przygotować też klasyczny omlet tylko z dodatkiem szynki i sera. Dla osób, które jednak mają ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – polecamy omlet z dodatkiem pieczonego bakłażana, czerwonej papryki i sera mozzarella. Jeżeli z kolei jesteście miłośnikami ostrzejszych smaków – koniecznie przygotujcie omlet z dodatkiem kiełbasy chorizo lub papryczek chili. Pamiętajcie też o świeżych ziołach, na przykład bazylii czy pietruszce, które idealnie pasują do tego dania.

Omlet można podawać też na słodko. W najmniej czasochłonnej wersji wystarczy posypać go cukrem pudrem. Dobrze sprawdzi się też bita śmietana lub jogurt naturalny (dla osób na diecie) oraz serek mascarpone. Wykorzystajcie też świeże owoce (w zimie możecie użyć tych z puszki). Możecie całość polać różnego rodzaju słodkimi sosami, dodać dżem, czekoladę lub masło orzechowe. Taki gotowy omlet warto posypać też orzechami, migdałami lub wiórkami kokosowymi. Jeśli jesteście wielbicielami tej potrawy – możecie przyrządzić także omlet, który smakuje jak szarlotka. Jeśli z kolei się odchudzacie, zróbcie fit omlet.

