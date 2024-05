Omlet nabierze obłędnego smaku przez te 3 dodatki. Dla mnie to odkrycie roku, każdy pyta o przepis

Klasykiem jest omlet przyrządzony z dodatkiem na przykład pomidorów czy szczypiorku. Okazuje się jednak, że można przygotować to danie w znacznie bardziej urozmaicony sposób z dodatkiem marchewki. Taki marchewkowy omlet to patent na pyszne i zdrowe śniadanie lub kolację. Dodatkowo przygotowuje się go na bazie mąki orkiszowej, dlatego jest to także dobra propozycja dla tych, którzy są na diecie bezglutenowej.

Jak zrobić omlet marchewkowy? Prosty i szybki przepis

Taki marchewkowy omlet przygotujecie z podstawowych składników, takich jak mąka, proszek do pieczenia, jajko, sól i oczywiście marchewka. Ważny jest jednak jeszcze jeden produkt, dzięki którym wasze danie stanie się niezwykle aromatyczne – chodzi o cynamon. Rodzynki z kolei nadadzą całej potrawie słodkości. Jeśli chcecie zrobić bardziej dietetyczną wersję – zamiast cukru dodajcie ksylitol lub erytrytol.

Przepis: Omlet marchewkowy Omlet marchewkowy będzie hitem na waszym stole, koniecznie spróbujcie go zrobić Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 40 g mąki orkiszowej

2 jajka

1 marchewka

ksylitol

proszek do pieczenia

cynamon

olej

rodzynki Sposób przygotowania Przygotowanie jajek i marchewkiNajpierw obierzcie marchewkę i zetrzyjcie na tarce na małych oczkach. Do miski ze startą marchewką wbijcie 2 duże jajka. Dodanie pozostałych składnikówDo marchewki i jajek dodajcie mąkę, szczyptę cynamonu, szczyptę proszku do pieczenia i sól oraz garść rodzynek. Możecie dodać również odrobinę ksylitolu lub cukru – wedle własnych upodobań (jeśli chcecie, żeby zyskał dodatkową słodycz). Smażenie omletuOmlet smażcie przez około 3 minuty na średnim ogniu z dwóch stron, aż się zrumieni.

Możecie przyrządzić również omlet z płatkami owsianymi lub omlet szarlotka, który smakuje jak popularny deser.

Z czym podawać omlet marchewkowy?

Wbrew pozorom taki omlet marchewkowy wcale nie smakuje najlepiej w wersji wytrawnej, tylko podany ze słodkimi dodatkami. Idealnie sprawdzi się jogurt naturalny i świeże owoce, takie jak na przykład borówki. Truskawki, maliny, jagody, banany też doskonale komponują się z delikatnym smakiem tej potrawy. Z kolei dodanie łyżki ulubionego dżemu lub konfitury, na przykład malinowej, morelowej czy truskawkowej, sprawi, że omlet zyska dodatkową słodycz i aromat. Jeśli z kolei jesteście prawdziwymi łasuchami – postawcie na bitą śmietanę, można ją podać osobno lub delikatnie nałożyć na wierzch omleta. Dobrym dodatkiem jest także miód lub syrop klonowy – naturalne słodziki doskonale podkreślają smak omleta. Kilka kropel miodu czy syropu klonowego na wierzchu sprawi też, że danie będzie jeszcze bardziej apetyczne. Dodatkowo pokruszone orzechy włoskie, laskowe czy płatki migdałów dodadzą chrupkości i wzbogacą omlet o wartościowe składniki odżywcze.

