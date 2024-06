Tosty z przepisu mojej babci mogę jeść codziennie. To prosty i szybki przepis na smaczne śniadanie lub deser

Tosty można przygotować na wiele różnych sposobów. Jednak te z przepisu mojej babci nie mają sobie równych. Są tak dobre, że zawsze zjadam podwójną porcję. Na szczęście robi się je bardzo szybko, więc nie muszę długo czekać na dokładkę. Wystarczy dziesięć minut i ląduje na talerzu, a znika z niego jeszcze szybciej.

Jak zrobić tosty na słodko?

Śniadanie na słodko w wykonaniu mojej babci to tosty francuskie, znane w Polsce jako smażony chleb w jajku. Zajadaliśmy się tym przysmakiem w czasach PRL-u, kiedy sklepowe półki świeciły pustkami i zmuszały do większej kreatywności w kuchni. Na szczęście moja babcia nigdy nie miała z nią problemu. Zawsze potrafiła wyczarować coś z niczego. W jej rękach nawet proste i zwyczajne składniki zmieniają się w prawdziwą ucztę.

Przepis: Smażony chleb na słodko To idealna propozycja na śniadanie lub deser. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 kromki pieczywa

2 jajka

100 ml mleka

1łyżka cukru

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Robienie masy jajecznejWybij do miski jajka. Dodaj pozostałe składniki i całość wymieszaj. Smażenie tostówRozgrzej patelnię. Namocz kromki chleba w powstałej masie jajecznej. Smaż na rumiany kolor.

Rada: Do zrobienia tych tostów możesz wykorzystać też ciemny chleb, pieczywo tostowe, bułkę paryską lub chałkę. Produkty nie muszą być pierwszej świeżości (lekko czerstwe też świetnie się sprawdzą).

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz stworzyć piętrowe tosty francuskie. Wystarczy, że przełożysz dwie kromki chleba usmażone jajku miodem, masłem orzechowym, dżemem, lub kremem czekoladowo-orzechowym.

Z czym podawać smażony chleb na słodko?

Tosty francuskie najlepiej podawać od razu po przygotowaniu, posypane cukrem trzcinowym, posiekanymi orzechami, płatkami migdałów albo cynamonem. Możesz też polać je syropem klonowym, sosem czekoladowym lub miodem. Smażony chleb na słodko doskonale komponuje się również z owocami, na przykład malinami, truskawkami, jagodami, borówkami czy bananami. Co więcej, tworzy świetny duet z domowym dżemem bądź konfiturą własnej roboty. Jak widzisz opcji jest naprawdę sporo. Wybór dodatków zależy w zasadzie wyłącznie od twoich preferencji smakowych i upodobań. Sięgnij po te produkty, które najbardziej lubisz.

Inne propozycje śniadań na słodko

Chleb smażony w jajku z cukrem to tylko jedna z wielu słodkich opcji śniadaniowych. Możesz też sięgnąć po pożywną owsiankę z miodem i sezonowymi owocami albo omlet-szarlotkę, czyli ekspresowy posiłek z jabłkami w roli głównej. Z pewnością przypadną ci również do gustu minikanepeczki ze skyrem i owocami. Wszystkie te propozycje są pyszne, szybkie, a w dodatku zdrowe. Dodają energii i sycą na długo. Dzięki temu znacznie zmniejszają ryzyko sięgania po przetworzone, sklepowe przekąski w ciągu dnia. To dobra informacja zwłaszcza dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

