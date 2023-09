Omlet szarlotka jest obłędny. Przepis na ekspresowe danie z jabłkami

Omlety można jeść zarówno na słono, jak i na słodko. W Polsce bardziej popularne są te wytrawne, ale warto podawać je w też formie deserowej – smakują obłędnie. Zwłaszcza, jeśli do ich przygotowania użyjemy jabłek. Poznaj przepis na błyskawiczny omlet typu szarlotka.

Omlet szarlotka – co to za danie?

Szarlotka kojarzy nam się z tradycyjnym ciastem z jabłkami. Nie wszyscy wiedzą, że pod tą nazwą kryje się również pyszny omlet, czyli danie, które można zjeść na śniadanie czy kolację, ale również wtedy, gdy dopadnie nas ochota na coś słodkiego. Omlet szarlotkowy w smaku przypomina nieco naleśniki z jabłkami albo racuchy. Jednak jest dużo bardziej puszysty, a w połączeniu z innymi owocami, może stać się bardziej wybornym daniem. Poza tym jego zaletą jest to, że usmażymy go w zaledwie kilka minut.

Przepis: Omlet szarlotka Ten pyszny omlet z jabłkami zaskakuje smakiem. Jest doskonały na każdą porę roku, na śniadania, desery i kolacje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 300 Składniki 2 jajka w średnim rozmiarze

1 jabłko

30 g mąki

cynamon

szczypta soli

½ łyżeczki proszku do pieczenia

10 g cukru lub 15 g erytrytolu (może być mniej lub wcale)

oliwa lub olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekJabłko dokładnie umyj, obierz ze skórki i pokrój w plasterki lub drobną kostkę. Posyp cynamonem i odstaw na 2 minuty. Ubijanie białekBiałka oddziel od żółtek, następnie ubijaj białka na sztywną masę (możesz dodać do nich odrobinę soli). Mieszanie jabłek z innymi składnikamiDo jabłek dodaj mąkę, proszek do pieczenia i żółtka. Wszystko dokładnie wymieszaj. Na końcu dodaj sztywne białka i delikatnie połącz składniki. SmażenieNa patelni rozgrzej olej lub oliwę. Przełóż na patelnię powstałą masę jajeczno-jabłkową. Smaż przez kilka minut z obu stron, aż omlet stanie się złocisty.

Czy omlet z jabłkami można jeść na diecie?

Omlet typu szarlotka jest nie tylko pyszny, ale również zdrowy. Jabłka nie bez powodu polecane osobom, które się odchudzają – te owoce zawierają dużo błonnika, który pobudza układ trawienny do pracy. Są też bardzo sycące, przy tym mają niską gęstość energetyczną. Poza tym są niskokaloryczne – jeden owoc to tylko 94 kcal. Omlet z jabłkami może być elementem diety redukcyjnej, pod warunkiem, że nie dodamy do niego cukru, a podczas smażenia nie przesadzimy z ilością oliwy. Pamiętajmy też, że to bardzo zdrowe danie – jabłka są źródłem antyoksydantów i polifenoli, które chronią przed stanami zapalnymi i chorobami nowotworowymi.