Te kanapeczki dodają energii i wspomagają odchudzanie. Zrobisz je w mniej niż 5 minut

Te kanapeczki to świetna propozycja nie tylko na drugie, ale również pierwsze śniadanie. Ich zrobienie nie zajmuje dużo czasu. Nie wymaga też zbyt wiele pracy. Co więcej, dają one spore pole do popisu nawet początkującym kucharzom bez doświadczenia w kuchni. Potrzebujesz paru składników i zaledwie pięciu minut, by „wyczarować” tę sycącą przekąskę

Jak zrobić kanapeczki z wafli ryżowych?

Przepis jest dziecinnie prosty. Wystarczy nałożyć na wafle ryżowe sporą porcję skyru, czyli jogurtu pochodzenia islandzkiego, a potem posypać całość kawałkami kiwi. Wcześniej trzeba je tylko obrać ze skórki. Recepturę tę możesz dowolnie modyfikować, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i upodobaniami. Jeśli chcesz zamień kiwi na inne owoce, na przykład borówki, banany, jabłka, borówki amerykańskie, maliny, pomarańcze itp. Idealnym zamiennikiem dla wafli ryżowych pełnoziarnistych będą natomiast kromki ciemnego pieczywa. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by połać gotowe kanapki odrobiną miodu. To źródło naturalnej słodyczy.

Dlaczego skyr na śniadanie to dobry pomysł?

Skyr to produkt o wielu cennych właściwościach. Jest źródłem łatwo przyswajalnego białka. Można w nim znaleźć również wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, takich jak na przykład wapń, fosfor, magnez czy witamina B2. Jogurt typu islandzkiego dostarcza energii i wspiera przebieg przemian metabolicznych zachodzących w organizmie. Poprawia trawienie i wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego.

Skyr usprawnia perystaltykę jelit. Przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Jednocześnie wzmacnia odporność i chroni przed infekcjami. Wpływa też pozytywnie na stan kości i zębów. Co ważne, zawiera niewiele kalorii (100 gramów jogurtu dostarcza zaledwie 65 kcal). Mogą więc po niego sięgać bez wyrzutów sumienia osoby na diecie redukcyjnej, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Dzięki dużej zawartości białka (12 gramów na 100 g) zapewnia uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami, co ułatwia kontrolowanie masy ciała.

