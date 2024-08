Warszawiacy doskonale znają taką wersję śledzi. Tę przekąskę zjesz nawet na diecie

Śledzie nie są drogie i zdecydowanie warto włączyć je do swojej diety. Warszawski przysmak jest prosty w przygotowaniu, a składniki znajdziesz w każdym sklepie. By go zrobić, wystarczą ci zaledwie trzy produkty. Tak wspaniałej przekąski rybnej dawno nie jadłam i zdecydowanie polecam się na nią skusić. Gwarantuję, że jeszcze nie raz wrócisz. I do śledzia, i do tego przepisu.

Dlaczego warto jeść śledzie?

Śledzie są bardzo cennym składnikiem diety. Atlantycka ryba zawiera duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3. Wpływają one korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, obniżając poziom cholesterolu i zmniejszając ryzyko zawału serca. W mięsie morskiego zwierzęcia znajdziemy też sporo białka — budulca wszystkich komórek organizmu ludzkiego — oraz witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Śledź to także dobre źródło jodu, więc jeśli go lubisz, nie odmawiaj go sobie, wierząc w mity o akumulowaniu rtęci przez tę rybę. Korzyść z dostarczenia pierwiastka wpływającego na pracę tarczycy będzie większa niż bardzo małe ryzyko spożycia szkodliwej ilości ciekłego metalu. Badania potwierdziły, że jest to jedna z bezpieczniejszych pod tym względem ryb.

Jak zrobić warszawską przekąskę rybną?

Śledzie po warszawsku to nic innego jak ryba w oleju z dodatkiem musztardy. Przyrządzenie tej zdrowej przekąski będzie więc niemalże ekspresowe, o ile filety, których użyjesz, nie będą bardzo słone. Ja zawsze namaczam je wcześniej w zimnej wodzie, by pozbyć się nadmiaru przyprawy. Zajmuje to kilka godzin i planując podanie śledzi, trzeba to uwzględnić. Reszta jednak idzie bardzo sprawnie.

Przepis: Śledzie po warszawsku Prosta i pyszna przekąska, która zachwyci każdego amatora śledzi. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 4 godz. 15 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 1 kg śledzi z solanki

100 ml oleju rzepakowego

120 musztardy stołowej Sposób przygotowania Moczenie śledziFilety śledziowe umieść w misce z zimną wodą. Mocz przez minimum 4 godziny, często wymieniając płyn. Robienie śledzi po warszawskuOdsolone filety śledziowe osusz, posmaruj musztardą. Każdy z nich zwiń w ciasny rulonik i zepnij wykałaczką. Przenieś do czystego słoika. Zalej olejem rzepakowym i zamknij naczynie. Przechowuj w lodówce do 2 tygodni.

Jak podawać śledzie po warszawsku?

Koreczki rybne z musztardą — bo tak można by też nazwać ten stołeczny przysmak — świetnie smakują w towarzystwie pieczywa i warzyw marynowanych np. papryki, ogórków konserwowych czy z grzybków z zalewy. Niektórzy wręcz zawijają je w kawałki ryby.

Możesz też podać je wraz z ziemniakami i ulubioną surówką jako postny obiad lub kolację. Rarytas raczej je się na zimno, ale możesz go delikatnie ogrzać na patelni przed zaserwowaniem.

