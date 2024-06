W PRL-u sięgaliśmy po ten zestaw na piątkowy obiad. Moja rodzina wraca do niego z sentymentem

Czasy PRL-u sprzyjały kreatywności, przekraczaniu kulinarnych granic i przełamywaniu schematów. Paradoksalnie często to właśnie najmniej oczywiste połączenia smaków okazywały się strzałem w dziesiątkę i prawdziwą ucztą dla podniebienia. Jednym z takich niezapomnianych przysmaków są bez wątpienia śledzie z ziemniakami. Zobacz, jak je zrobić nie tylko na piątkowy obiad.

Jak zrobić śledzie z ziemniakami?

Przepis jest banalnie prosty. Zacznij od zakupu śledzi. Zaopatrz się w matiasy (młode okazy złowione przed pierwszym tarłem) lub à la matiasy, czyli dorosłe osobniki o wyrazistym smaku. Zalej płaty zimnym mlekiem i poczekaj około 2 godzin (w przypadku starszych śledzi czas moczenia może się wydłużyć).

Przepis: Śledzie z ziemniakami To świetny pomysł na piątkowy obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 300 g śledzi matias

1 duża cebula

300 g ziemniaków

oliwa z oliwek lub olej do skropienia śledzi

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówNamocz śledzie. Obierz i ugotuj ziemniaki. Przygotuj też cebulę (dobrze sprawdzi się odmiana biała lub czerwona). Usuń z niej łupiny i pokrój warzywo w cienkie piórka. Komponowanie daniaNamoczone śledzie osusz na ręczniku papierowym i podziel na paski o grubości około 3 centymetrów. Wyłóż ugotowane ziemniaki na półmisek. Obok poukładaj kawałki śledzia. Posyp je pokrojoną wcześniej cebulą i skrop odrobiną oleju lub oliwy z oliwek. Posyp odrobiną pieprzu.

Wskazówka: Danie możesz udekorować sałatą i świeżym koperkiem. Świetnie sprawdzą się też inne dodatki, na przykład kapary lub ogórki kiszone.

Inna wersja śledzi z ziemniakami

Przedstawioną wyżej podstawową wersję dania z czasów PRL-u możesz nieco urozmaicić. Wystarczy, że polejesz śledzie sosem śmietanowym. Jak go przygotować? Połącz dwunastoprocentową śmietanę ze startym jabłkiem, pokrojoną w piórka cebulą oraz przyprawami (solą i pieprzem). Jeśli nie chcesz, by jabłka ściemniały, skrop owoce odrobiną soku z cytryny. Śledzie powinny dobrze połączyć się z sosem. Dlatego warto dać im czas, by zdążyły się przegryźć. Kilka godzin w lodówce w zupełności wystarczy.

Inne przysmaki z czasów PRL-u

Jeśli chętnie wracasz pamięcią do kulinarnych tradycji z czasów PRL-u, z pewnością przypadnie ci do gustu przepis na kogel-mogel, czyli prosty deser z żółtek i cukru. Możesz podać go z wieloma różnymi dodatkami, takimi jak na przykład kakao, cynamon, goździki, sok z cytryny, bita śmietana czy sezonowe owoce. Pamiętaj, że ten rarytas najlepiej smakuje zaraz po przygotowaniu. Warto robić więc mniejsze porcje i zjadać je od razu.

Czytaj też:

Schabowy w tej wersji bije na głowę klasyka. Kotlety chrupią aż miło i nie chłoną tyle tłuszczuCzytaj też:

Moja babcia ma swój patent na pyszne naleśniki. Zapisałam przepis dla kolejnych pokoleń