Dietetyczka poleciła mi pyszny makaron soba. Robię z niego prosty, tani i zdrowy obiad

Danie z makaronem soba spodoba ci się, jeśli lubisz potrawy lekko ostre, aromatycznie i jednocześnie i pozbawione zbędnych udziwnień. Dietetyczka powiedział, że mogę do niego dość często wracać, bo nie ma tu ani ciężkiego sosu, ani dużych ilości tłuszczu. Co zatem znajdziesz w tej potrawie i w samej sobie?

Jakie zalety ma makaron soba?

Soba to makaron, który wywodzi się z Japonii. Jest wytwarzany głównie z mąki gryczanej, która nadaje mu charakterystycznego, lekko orzechowego smaku. Świetnie zgrywa się on z wieloma warzywami i różnymi rodzajami mięs. Skład wysokiej jakości makaronu soba pociąga też za sobą takie cechy jak stosunkowo niska zawartość glutenu i spora ilość białka roślinnego, z którego organizm łatwo pozyska niezbędne aminokwasy.

Ponadto w makaronie soba znajdziesz wiele minerałów i witamin. Wśród nich wymienić można choćby magnez, żelazo czy cynk i wspierające układ nerwowy witaminy z grupy B. Jedząc sobę dostarczysz sobie też całkiem solidnej porcji regulującego trawienie i wydłużającego uczucie sytości błonnika.

Ważnymi zaletami soby są jeszcze dość krótki czas gotowania i lekkostrawność. Powodów, by tego makaronu nie wykorzystać, w zasadzie chyba nie ma. Kupując produkt, upewnij się tylko, że zawiera przewagę mąki gryczanej i włącz czym prędzej do diety. Podpowiem ci jak to zrobić, bazując na wiedzy pozyskanej od mojej dietetyczki.

Jak zrobić danie z makaronem soba?

Do makaronu soba lubię dodawać sezonowe warzywa i delikatne mięso. Często jest to pierś z kurczaka, którą kroją na kawałki i grilluję po krótki zamarynowaniu w mających azjatyckie korzenie dodatkach. Tak też będzie w tym przepisie, a warzywny dodatek stanowić będzie bogata w witaminę C i antyoksydanty papryka. Całość okraszę jeszcze świeżym szczypiorkiem. Będzie pysznie.

Na makaron: 100 g makaronu soba

300 g filetu z kurczaka

1 czerwona papryka

3 łyżki szczypiorku

1 łyżka oleju rzepakowego

pieprz

sól Na marynatę: 1 łyżka sosu sojowego

2 łyżki oleju rzepakowego

1/3 łyżeczki syropu klonowego

1 mały ząbek czosnku

3 cm korzenia imbiru Na sos: 1 łyżka sosu sojowego

2 łyżki wody Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówKurczaka oczyść, pokrój w kostkę. Imbir obierz i zetrzyj na tarce do jarzyn. Podobnie potraktuj czosnek. Paprykę umyj. Potnij w paseczki, usuwając przy okazji gniazda nasienne. Makaron soba ugotuj według instrukcji. Marynowanie mięsaImbir i czosnek włóż do miski, dodaj do nich olej rzepakowy, sos sojowy i syrop klonowy. Wrzuć kawałki kurczaka i dokładnie natrzyj marynatą. Odstaw na czas przygotowanie makaronu. Robienie dania z makaronem sobaNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Podsmaż na nim kurczaka, co jakiś czas mieszając (2-3 minuty). Nie rumień go. Wrzuć paprykę. Smaż wszystko na średnim ogniu przez 2-3 minuty, mieszając. Gdy papryka nabierze apetycznego połysku, wrzuć odcedzoną sobę i zalej wszystko sosem. Wymieszaj i podsmaż całość przez minutę. Dopraw odrobiną soli i pieprzu, jeśli uznasz, że trzeba.

Jak podawać danie z makaronem soba?

Soba, podobnie jak każdy inny makaron, nie lubi odgrzewania. Danie polecam więc zjeść „na świeżo". Możesz posypać j jeszcze sezamem, by przyjemnie chrupało i nabrało więcej aromatu.

Ja lubię jeszcze podmieniać szczypiorek na kolendrę, gdy mam taką możliwość, ale wiem, że nie każdemu taka modyfikacja będzie odpowiadała.

